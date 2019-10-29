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Ибрагимович: «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь»

29 октября 2019, 14:53
27

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию.

«Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь», – сказал Ибрагимович в сторис инстаграма.

Швед играл за «Барселону» c 2009 по 2011 год.

  • Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» истекает в декабре этого года.
  • Сообщалось, что нападающий может вернуться в Италию, где им интересуются «Интер» и «Наполи».
  • Ибрагимович выступает в МЛС с марта 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича
Испания. Примера США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (27)
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Saracen Jr
1572350707
Эмммм, а чего ему в млс не сидится?!
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raritet
1572350887
Иногда вот такие Златаны приносят команде больше пользы чем перспективные молодые дорогие игроки
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giluxa1963
1572351248
СТАРЫЙ КОНЬ БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
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Moisey
1572351650
Эх, жаль не РПЛ....
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Ruryu
1572352084
Он хоть и тренди много,но своё дело знает и делает,в отличие некоторых наших "звёзд"
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DeStar
1572354364
Интересно куда) может даже в Атлетико? а почему нет, там Мората и коста так себе играют, и клуб мощный, и в лч играет и в ла лиге не последний , златан не пойдет играть в леганес или хетафе, во первых потому что он высокомерный, а во вторых у него зп все-равно высокая, хоть он и старый, ему лямов 5 должны дать как минимум, а такую зп потянуть кроме реала барсы и атм сможет разве что валенсия, севилья , да и все. Я думаю, что он в атлетико пойдет)
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Plyash
1572354826
Техника у него отменная,ну а с его физикой он ещё лет пять на своём уровне поиграет запросто. Удачи тебе,Златан,ты один из лучших в этом футболе.
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Черкизовский Кот
1572356340
Ошибочка. Ибра играл за Барсу в сезоне 2009/10, а в следующем сезоне он уже был в аренде в Милане.
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Ads84
1572361955
В Реал он перейдет. Вальядолид. К Роналдо
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vmonomah17
1572381223
Мог бы золотой мяч получить, если бы не бегал по командам и играл в топ 5 чемпионате.
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