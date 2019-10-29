Ибрагимович: «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию.

«Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь», – сказал Ибрагимович в сторис инстаграма.

Швед играл за «Барселону» c 2009 по 2011 год.

Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» истекает в декабре этого года.

Сообщалось, что нападающий может вернуться в Италию, где им интересуются «Интер» и «Наполи».

Ибрагимович выступает в МЛС с марта 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.