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    Ибрагимович: «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию.

    «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь», – сказал Ибрагимович в сторис инстаграма.

    Швед играл за «Барселону» c 2009 по 2011 год.

    • Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» истекает в декабре этого года.
    • Сообщалось, что нападающий может вернуться в Италию, где им интересуются «Интер» и «Наполи».
    • Ибрагимович выступает в МЛС с марта 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.

    Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича

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    29.10.2019 14:53
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1281

      Dizayner 1 час назад

      все же Вальядолид я думаю, в топы не пойдет, зачем ему там лавку полировать, а вот вальядолид самое то

      0
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      Рейтинг: +8608

      Cules2013 1 час назад

      А потянет он Примеру? Это не МЛС, а уже 39-й год идёт!!! Логичнее было либо остаться в США, либо куда-то в Италию или Голландию, где попроще. Да и кто, интересно, его сейчас готов принять, так чтобы и самого Златана устроили условия?

      0
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      Рейтинг: +138

      vmonomah17 10 часов назад

      Мог бы золотой мяч получить, если бы не бегал по командам и играл в топ 5 чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +32

      Ads84 16 часов назад

      В Реал он перейдет. Вальядолид. К Роналдо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2138

      Черкизовский Кот 17 часов назад

      Ошибочка. Ибра играл за Барсу в сезоне 2009/10, а в следующем сезоне он уже был в аренде в Милане.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      playsh > Черкизовский Кот 17 часов назад

      Молоток,верно подметил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +522

      Юрэс > Черкизовский Кот 16 часов назад

      Ни........Я какой ты умный!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1190

      lek! 17 часов назад

      Атлетикооооооооооооо !!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +490

      playsh 18 часов назад

      Техника у него отменная,ну а с его физикой он ещё лет пять на своём уровне поиграет запросто.
      Удачи тебе,Златан,ты один из лучших в этом футболе.

      6
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      Рейтинг: +8764

      DeStar 18 часов назад

      Интересно куда) может даже в Атлетико? а почему нет, там Мората и коста так себе играют, и клуб мощный, и в лч играет и в ла лиге не последний , златан не пойдет играть в леганес или хетафе, во первых потому что он высокомерный, а во вторых у него зп все-равно высокая, хоть он и старый, ему лямов 5 должны дать как минимум, а такую зп потянуть кроме реала барсы и атм сможет разве что валенсия, севилья , да и все. Я думаю, что он в атлетико пойдет)

      5
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      Рейтинг: +799

      Maxi_7 > DeStar 17 часов назад

      Да, мне тоже бы хотелось на это посмотреть, но....38.....лет....слабо верится, что Атлетико решится на такое... с другой - действительно не вижу больше Златана нигде, так как в условный Вильярреал или Валенсию он бы не стал переходить, выгоднее было бы остаться в Америке зарабатывать деньги, а раз решил возвращаться, значит чувствует еще силы и хочет побороться за трофеи... учитывая, что в Реал пути нет, а у Месси с 2011г. аллергия на всех лиц словенской внешности ростом выше 190 и их отлавливают еще в аэропорту Барселоны, действительно, остаются только матрасники... осталось лишь дождаться официального представления...

      0
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      Рейтинг: +8764

      DeStar > Maxi_7 17 часов назад

      Для атлетико ничего тяжелого вэтом нет, никто ему не будет предлагать мега контракт. Ему могут и вовсе предложить контракт на пол года, ну или скорее на полтора, до конца след сезона, и златан поможет пережить это время с двумя хреновыми форвардами в лице мораты и косты, тем более за трансфер особо платить не придется. вилька . валька, севилья.. Не факт что он им сильно нужен. Валенсии да, она с заднице и для популярности златан бы подошел, плюс там владелец не бедный, а вильяреал вообще лидер по забитым голам в ла лиге сейчас, 24 против 23 барсы , им вряд ли нужен напад, но так как валенсия ни за что не борется, то тоже вряд ли. Так что 99% что в атлетико) а барсе нафига он, там своих хватает)

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      Рейтинг: +2361

      panmon > DeStar 17 часов назад

      Думаю в Реал или Валенсию. Вряд ли пошел бы в условную Гранаду

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      Рейтинг: +860

      Mister_Tomsk > panmon 17 часов назад

      посмотри где сейчас условная гранада находится)))))))))

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      Рейтинг: +8764

      DeStar > panmon 16 часов назад

      В реал очень вряд ли, он хорош, но зачем он там? явно если брать ибру то для основы, а основа это бензема, и никто его место не займет пока он на пенсию не уйдет, а 2 цн не нужны уж точно , учитывая что у реала и бэйл и азар и йович и диас и васкес и так далее. валька может быть, думаю 70% что АТМ. 30 что валька. Остальные не потянут, или играю не таМ, где нужно ибре. А переходить в гранаду, которая хоть пока и первая, но по итогам сезона явно будет 6-7 в лучшем случае... что ибре там делать? и с каких денег ему будут платить, его зп потянет как зп всей основы наверное, ведь в осасуне никто миллионы не получает. у них зарплатный фонд, смотрю. варьируется до 4 лямов до 15 .. а тут один ибра )) 5 точно запросит) да хоть 3, все-равно ))

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      Рейтинг: +598

      FENIX-SL > DeStar 14 часов назад

      да в Реале было бы славно увидеть))

      0
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      Рейтинг: +8764

      DeStar > FENIX-SL 14 часов назад

      Я был бы не против в любом случае. Хоть на пол сезона, до лета.

      0
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      Рейтинг: +2136

      BlackMurder > DeStar 13 часов назад

      Вот кого вы Уважаемый перечислили) им надо двор мести, ибо понтов от них нету

      0
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      Рейтинг: +598

      FENIX-SL > DeStar 11 часов назад

      да и кстати вариант сыграть в паре с бензема вполне
      у обоих классная культура паса
      да и опыта до жопы

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      Рейтинг: +8764

      DeStar > BlackMurder 11 часов назад

      Ну бензема свои голы забивает, азар не забивной и был им и остаётся, не то, чтобы я доволен атакой реала, просто веду к тому. что ибра вряд ли придется ко двору, из тройки нападения только бензема что-то делает, и менять его на ибру не сильно целесообразно.

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      Рейтинг: +8764

      DeStar > FENIX-SL 11 часов назад

      хз, если все же слухи про уход бэйла правдивы и он может уйти зимой, то да, можно попробовать и ибру, но реал не играет в 2 ЦН уже хренову тучу лет и стабильно делать это точно не будет, так как есть 100-онный азар, который должен играть слева)да и хоть опыта у бензема и ибры жопой жуй. не значит, что они сыграются, да и тупо не успеют, если ибру брать на пол года каких) Ибра в Атлетико или вальку, может севилью

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      Рейтинг: +598

      FENIX-SL > DeStar 11 часов назад

      с угловых и навесов голов станет точно больше)

      0
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      Рейтинг: +2059

      Ruryu 18 часов назад

      Он хоть и тренди много,но своё дело знает и делает,в отличие некоторых наших "звёзд"

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      Рейтинг: +99

      Moisey 19 часов назад

      Эх, жаль не РПЛ....

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