Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом

За полузащитником «Спартака» Алексом Кралом следят несколько клубов АПЛ.
По информации Club Call, скауты трех команд чемпионата Англии побывали на матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» – «Локомотив» в целях наблюдения за игрой 21-летнего чеха. Одним из клубов, заинтересованном в Крале, называют «Эвертон».
При этом сообщается, что футболист вряд ли покинет Москву до летнего трансферного окна, так как прибыл в Россию недавно.
- В этом сезоне Крал провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.
- Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
Источник: Club Call
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