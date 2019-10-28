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  • Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом

Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом

28 октября 2019, 16:20
28

За полузащитником «Спартака» Алексом Кралом следят несколько клубов АПЛ.

По информации Club Call, скауты трех команд чемпионата Англии побывали на матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» – «Локомотив» в целях наблюдения за игрой 21-летнего чеха. Одним из клубов, заинтересованном в Крале, называют «Эвертон».

При этом сообщается, что футболист вряд ли покинет Москву до летнего трансферного окна, так как прибыл в Россию недавно.

  • В этом сезоне Крал провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

Источник: Club Call

Club Call - британская футбольная информационная служба. Была основана в 1986 году.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Эвертон Крал Алекс
Комментарии (28)
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LAY394
1572271052
летять утки....
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Старикан
1572273369
Купить за 12, продать за 6 - это нормально...
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Добрый Бобер
1572273371
Ещё перерыв не начался, а уже начали "Спартак" распродавать.
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Mister_Tomsk
1572273516
ыыыыыыыыыыыыыыы два раза выстрелил, и все клубы апл) да дороже 6 лямов он не уйдет))))))))) ыыыыыыыыыы журналюги шлюхандры)))
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derrik2000
1572274383
А из-за какого момента заинтересовались-то? Неужто из-за момента в матче с Локо, когда Максименко ему мяч в ноги бросил, а Крал принял его так, что круглый отлетел о него на полтора-два метра, а после этого был нанесён ОПАСНЕЙШИЙ удар по воротам Спартака? Если именно так дело обстоит, то тогда своё мнение об АПЛ я очень скоро поменяю.
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Пельш 1
1572277929
Когда уже за нашими деревяшками очередь из скаутов будет?
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Диктор
1572284973
Пусть губу закатают.
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dyema
1572286080
Бегом из Срамтака!!! В любую лигу мира.
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paracetamol
1572289512
Что в нем ценного, не понимаю?
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zigbert
1572354527
Ну пусть интересуются. Пока трудно что либо сказать о нем. Может раскроется в Спартаке. Игрок еще молодой.
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