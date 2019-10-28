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    Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом

    За полузащитником «Спартака» Алексом Кралом следят несколько клубов АПЛ.

    По информации Club Call, скауты трех команд чемпионата Англии побывали на матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» – «Локомотив» в целях наблюдения за игрой 21-летнего чеха. Одним из клубов, заинтересованном в Крале, называют «Эвертон».

    При этом сообщается, что футболист вряд ли покинет Москву до летнего трансферного окна, так как прибыл в Россию недавно.

    • В этом сезоне Крал провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

    Источник: Club Call

    Club Call - британская футбольная информационная служба. Была основана в 1986 году.

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    28.10.2019 16:20
    Комментарии21
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 16 часов назад

      Что в нем ценного, не понимаю?

      0
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      Рейтинг: +489

      СМЕРШiРУ > paracetamol 16 часов назад

      Вот по этому ты "paracetamol" а не тренер АПЛ ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1794

      dyema 17 часов назад

      Бегом из Срамтака!!! В любую лигу мира.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8697

      Диктор 18 часов назад

      Пусть губу закатают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1634

      Фан666 18 часов назад

      Типа хотят купить пока он еле ползает в Спартаке и цена идёт вниз, а потом надеяться на повышение

      1
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      Рейтинг: +5230

      BRO_football 18 часов назад

      И что? Следят, ну и пусть следят. Это ещё ничего не значит. Когда уже наши новостники поймут, что скауты просматривают не равно купят футболиста.

      0
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      Рейтинг: +469

      Пельш 1 20 часов назад

      Когда уже за нашими деревяшками очередь из скаутов будет?

      1
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      Рейтинг: +6277

      derrik2000 21 час назад

      А из-за какого момента заинтересовались-то?
      Неужто из-за момента в матче с Локо, когда Максименко ему мяч в ноги бросил, а Крал принял его так, что круглый отлетел о него на полтора-два метра, а после этого был нанесён ОПАСНЕЙШИЙ удар по воротам Спартака?
      Если именно так дело обстоит, то тогда своё мнение об АПЛ я очень скоро поменяю.

      1
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      Рейтинг: +12808

      slavutiq70 > derrik2000 20 часов назад

      Вообще-то он недавно за Чехов играл против Англичан в отборе на евро,и был признан лучшим у Чехов,,,,

      3
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      Рейтинг: +6277

      derrik2000 > slavutiq70 20 часов назад

      Какой-то он непоследовательный: лучший игрок в сборной Чехии против Англии и совершенно незаметный в плане каких-то ПОЛЕЗНЫХ для Спартака действиях в матче против Локомотива, не находишь?

      0
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      Рейтинг: +1533

      Томик > derrik2000 19 часов назад

      Неплохо отыграл. Насчёт незаметности - прав. Один раз ошибся - привлёк внимание. А вот Бакаев портачил всю игру - и мячи терял, и в передачах ошибался, и в отборе слабоват, потом умудрился три голевые отдать - весь матч глаза мозолил. По игре могли ещё до передач поменять и я не знаю почему не сделали это. Видимо Тедеско до конца надеялся, что Бакаев включит таки мозг и что-либо организует.

      1
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      Рейтинг: +7267

      ufos73 > derrik2000 19 часов назад

      Опорники самые не заметные на поле, работу опорника, как и защитника, судят по пропущенным голам...

      0
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      Рейтинг: +7267

      ufos73 > Томик 19 часов назад

      Лимит там вроде 5 россиян на поле было, так бы наверно Тиль вышел

      0
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      ...
      Рейтинг: +6277

      derrik2000 > ufos73 19 часов назад

      Откровенно говоря, только неточность ударов Локомотива по спартаковским воротам (в 1-м тайме всё время чуть-чуть не хватало) и использование 3-х из 4-х моментов-полумоментов игроками Спартака сделали счёт таким неприличным. Сейчас пересматривал матч: ёлки-палки, как косячила оборона Спартака! Пожар на пожаре и пожаром погонял! (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +489

      СМЕРШiРУ > derrik2000 16 часов назад

      По ходу ты "paracetamol 2" ))

      0
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      Рейтинг: +6277

      derrik2000 > СМЕРШiРУ 16 часов назад

      Не знаком.

      0
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      Рейтинг: +851

      Mister_Tomsk 21 час назад

      ыыыыыыыыыыыыыыы два раза выстрелил, и все клубы апл) да дороже 6 лямов он не уйдет))))))))) ыыыыыыыыыы журналюги шлюхандры)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3588

      Добрый Бобер 21 час назад

      Ещё перерыв не начался, а уже начали "Спартак" распродавать.

      1
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      Рейтинг: +5313

      Старикан 21 час назад

      Купить за 12, продать за 6 - это нормально...

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      Рейтинг: +3148

      Рубинище > Старикан 16 часов назад

      это-Спартак

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