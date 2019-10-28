Club Call: «Эвертон» и два других клуба АПЛ заинтересовались Кралом

За полузащитником «Спартака» Алексом Кралом следят несколько клубов АПЛ.

По информации Club Call, скауты трех команд чемпионата Англии побывали на матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» – «Локомотив» в целях наблюдения за игрой 21-летнего чеха. Одним из клубов, заинтересованном в Крале, называют «Эвертон».

При этом сообщается, что футболист вряд ли покинет Москву до летнего трансферного окна, так как прибыл в Россию недавно.