Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Защитник «Динамо» Ордец: «Сам Чалов говорил, что на нем не было пенальти»

    Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:0) в 14-м туре РПЛ.

    «У нас был очень серьезный и трудный соперник, который выступает в еврокубках. Мы знали, как играет ЦСКА, готовились к нему. Главная особенность — сильная атакующая линия «красно-синих», но мы тактически их хорошо разобрали. Спасибо большое одноклубникам, сейчас вся команда на поле выглядела хорошо. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, они весь матч гнали нас вперед.

    Что касается пенальти, честно говоря, сам Чалов говорил, что там пенальти не было. Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто может второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть ВАР, если они разглядели нарушение, то, значит, правильно поставили стандарт. Тут мы уже бессильны. Понятно, что было неприятно, так как прошло уже две минуты после этого эпизода, а нам берут и назначают пенальти. Слава богу, что Влашич не смог его реализовать», – сказал Ордец.

    • В первом тайме матча в ворота динамовцев назначили пенальти за снос форварда ЦСКА Федора Чалова.
    • Хавбек Никола Влашич пробил мимо ворот.

    Источник: News.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +389

      Sergej-74 30 минут назад

      Судя по повторам пендаль то как раз был.Хорошо что Влашич помог ударив мимо

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru