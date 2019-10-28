Защитник «Динамо» Ордец: «Сам Чалов говорил, что на нем не было пенальти»

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:0) в 14-м туре РПЛ.

«У нас был очень серьезный и трудный соперник, который выступает в еврокубках. Мы знали, как играет ЦСКА, готовились к нему. Главная особенность — сильная атакующая линия «красно-синих», но мы тактически их хорошо разобрали. Спасибо большое одноклубникам, сейчас вся команда на поле выглядела хорошо. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, они весь матч гнали нас вперед.

Что касается пенальти, честно говоря, сам Чалов говорил, что там пенальти не было. Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто может второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть ВАР, если они разглядели нарушение, то, значит, правильно поставили стандарт. Тут мы уже бессильны. Понятно, что было неприятно, так как прошло уже две минуты после этого эпизода, а нам берут и назначают пенальти. Слава богу, что Влашич не смог его реализовать», – сказал Ордец.