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  • Защитник «Динамо» Ордец: «Сам Чалов говорил, что на нем не было пенальти»

Защитник «Динамо» Ордец: «Сам Чалов говорил, что на нем не было пенальти»

28 октября 2019, 14:22
4

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:0) в 14-м туре РПЛ.

«У нас был очень серьезный и трудный соперник, который выступает в еврокубках. Мы знали, как играет ЦСКА, готовились к нему. Главная особенность — сильная атакующая линия «красно-синих», но мы тактически их хорошо разобрали. Спасибо большое одноклубникам, сейчас вся команда на поле выглядела хорошо. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, они весь матч гнали нас вперед.

Что касается пенальти, честно говоря, сам Чалов говорил, что там пенальти не было. Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто может второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть ВАР, если они разглядели нарушение, то, значит, правильно поставили стандарт. Тут мы уже бессильны. Понятно, что было неприятно, так как прошло уже две минуты после этого эпизода, а нам берут и назначают пенальти. Слава богу, что Влашич не смог его реализовать», – сказал Ордец.

  • В первом тайме матча в ворота динамовцев назначили пенальти за снос форварда ЦСКА Федора Чалова.
  • Хавбек Никола Влашич пробил мимо ворот.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Ордец Иван Чалов Федор
Комментарии (4)
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Sergej-74
1572263171
Судя по повторам пендаль то как раз был.Хорошо что Влашич помог ударив мимо
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cska-62
1572265321
Чистый пенальти. Повторы с разных ракурсов. Тут даже обсуждать нечего.
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InterMilLano1908
1572268537
Бред, чистый пенальти... Вот только ЦСКА ****** не забили
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Nerlinger
1572274921
Тогда отнего вообще толку небыло!!! Отдых ему нужен!!!
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