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  • «Чемпионат»: Аленичев, Пилипчук и Хохлов – в числе кандидатов на пост тренера «Ротора»

«Чемпионат»: Аленичев, Пилипчук и Хохлов – в числе кандидатов на пост тренера «Ротора»

28 октября 2019, 12:40
20

По информации «Чемпионата», в случае отставки главного тренера «Ротора» Игоря Меньщикова на его место будут претендовать пять человек.

Среди них – Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

Последним клубом Аленичева был «Енисей», откуда он был уволен в этом году. Хохлов в октябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо». Пилипчук работал в минском «Динамо», входил в штаб «Ахмата» и «Спартака».

  • «Ротор» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место в таблице ФНЛ.
  • Меньщиков возглавляет «Ротор» с января 2019 года.

«Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Ротор Спартак Меньщиков Игорь Пилипчук Роман Аленичев Дмитрий Хохлов Дмитрий
Комментарии (20)
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acor94
1572257013
Аленичев умеет выводить команды в РПЛ
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johnny983
1572257853
А что у них там случилось? У Ротора все не так плохо, команда, впервые за долгое время претендует на выход в ПЛ.
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JTherry
1572257864
а деньги у Ротора на тренера есть? а то получится, как с Тамбовом, тренер нужен, а денег - нет...
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slavа0508
1572257954
Пилипчук,не вариант,,,главным не получается у него,,,,,,,Аленичев возможно,,,,,уже выводил клуб в вышку,,,
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ArReal
1572264357
Судя по кандидатам - серьёзных задач команда перед собой не ставит...
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rotten99
1572269606
Болельщики из Москвы!!!! Перед тем как писать отзывы, посмотрели бы таблицу ФНЛ.
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Ганнибал Лектор
1572277082
Вот время летит... а лет 10 назад это были бы Петраков, Долматов, Бышовец... хотя нет, амбиции Светоча выше легендарности Ротора.
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APchelov
1572278080
Кому нужны эти неудачники?
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paracetamol
1572278906
Все г-но собрали или еще кто остался?
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zigbert
1572351034
А чем Меньщиков не устраивает? Команда претендует на попадание в РПЛ.
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