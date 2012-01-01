Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    «Чемпионат»: Аленичев, Пилипчук и Хохлов – в числе кандидатов на пост тренера «Ротора»

    По информации «Чемпионата», в случае отставки главного тренера «Ротора» Игоря Меньщикова на его место будут претендовать пять человек.

    Среди них – Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

    Последним клубом Аленичева был «Енисей», откуда он был уволен в этом году. Хохлов в октябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо». Пилипчук работал в минском «Динамо», входил в штаб «Ахмата» и «Спартака».

    • «Ротор» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место в таблице ФНЛ.
    • Меньщиков возглавляет «Ротор» с января 2019 года.

    «Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 36 секунд назад

      Почему хотят уволить И.Меньшикова, непонятно или место Д.Хохлову
      хотят предоставить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 10 минут назад

      Судя по кандидатам - серьёзных задач команда перед собой не ставит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1776

      SunRomeS 30 минут назад

      Аленичев, коль уж решили тренера сменить по среди далеко не неудачного сезона!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      АКМ-74У 1 час назад

      Почему назвали только две фамилии, кто остальные два, Григорян, не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2908

      woyser 1 час назад

      Вряд ли так, но если так, то наверное Аленичев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7228

      silver29 1 час назад

      Да Аленичеву не привыкать вытаскивать команды из ..... Удачи ему .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12802

      slavutiq70 1 час назад

      Пилипчук,не вариант,,,главным не получается у него,,,,,,,Аленичев возможно,,,,,уже выводил клуб в вышку,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2590

      JTherry 1 час назад

      а деньги у Ротора на тренера есть? а то получится, как с Тамбовом, тренер нужен, а денег - нет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      johnny983 1 час назад

      А что у них там случилось? У Ротора все не так плохо, команда, впервые за долгое время претендует на выход в ПЛ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      acor94 2 часа назад

      Аленичев умеет выводить команды в РПЛ

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru