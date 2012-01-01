«Чемпионат»: Аленичев, Пилипчук и Хохлов – в числе кандидатов на пост тренера «Ротора»

Почему хотят уволить И.Меньшикова, непонятно или место Д.Хохлову
хотят предоставить?
По информации «Чемпионата», в случае отставки главного тренера «Ротора» Игоря Меньщикова на его место будут претендовать пять человек.
Среди них – Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.
Последним клубом Аленичева был «Енисей», откуда он был уволен в этом году. Хохлов в октябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо». Пилипчук работал в минском «Динамо», входил в штаб «Ахмата» и «Спартака».
- «Ротор» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место в таблице ФНЛ.
- Меньщиков возглавляет «Ротор» с января 2019 года.
«Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ