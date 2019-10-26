«Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ

Главный тренер «Ротора» Игорь Меньшиков в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
По информации источника, руководство волгоградского клуба недовольно работой специалиста. Меньшиков будет уволен, как только будут достигнуты договоренности с кем-то из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Уточняется, что руководство клуба ставит задачу выхода в РПЛ в этом сезоне.
- «Ротор» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 38 очков.
- Меньшиков возглавляет «Ротор» с января 2019 года.
Источник: «Чемпионат»