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    «Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ

    Главный тренер «Ротора» Игорь Меньшиков в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

    По информации источника, руководство волгоградского клуба недовольно работой специалиста. Меньшиков будет уволен, как только будут достигнуты договоренности с кем-то из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Уточняется, что руководство клуба ставит задачу выхода в РПЛ в этом сезоне.

    • «Ротор» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 38 очков.
    • Меньшиков возглавляет «Ротор» с января 2019 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2019 14:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 27 октября, 10:59

      Только ару из Танбова уволенного не поставьте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2536

      InterMilLano1908 26 октября, 16:11

      Либо Григорян колдун и клубы которые выходят в РПЛ увольтяют тренеров и приглашают Григоряна

      2
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      Рейтинг: +2536

      InterMilLano1908 26 октября, 16:10

      Видимо руководство там реально ипанутое

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1250

      Фанат Рубина > InterMilLano1908 26 октября, 16:27

      красаву посмотри.. они хотели слуцкого нагреть на бабло и школу отнять

      1
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