«Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ

Главный тренер «Ротора» Игорь Меньшиков в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

По информации источника, руководство волгоградского клуба недовольно работой специалиста. Меньшиков будет уволен, как только будут достигнуты договоренности с кем-то из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Уточняется, что руководство клуба ставит задачу выхода в РПЛ в этом сезоне.