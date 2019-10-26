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  • «Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ

«Чемпионат»: «Ротор» может уволить главного тренера Меньшикова. Клуб идет на третьем месте в ФНЛ

26 октября 2019, 14:10
3

Главный тренер «Ротора» Игорь Меньшиков в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

По информации источника, руководство волгоградского клуба недовольно работой специалиста. Меньшиков будет уволен, как только будут достигнуты договоренности с кем-то из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Уточняется, что руководство клуба ставит задачу выхода в РПЛ в этом сезоне.

  • «Ротор» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 38 очков.
  • Меньшиков возглавляет «Ротор» с января 2019 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Ротор
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1572095449
Видимо руководство там реально ипанутое
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InterMilLano1908
1572095510
Либо Григорян колдун и клубы которые выходят в РПЛ увольтяют тренеров и приглашают Григоряна
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paracetamol
1572163191
Только ару из Танбова уволенного не поставьте!
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