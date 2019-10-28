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  • Газинский приступил к тренировкам с «Краснодаром» после 5 месяцев восстановления от травмы

Газинский приступил к тренировкам с «Краснодаром» после 5 месяцев восстановления от травмы

28 октября 2019, 09:45
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев сообщил о возвращении к тренировкам полузащитника Юрия Газинского.

  • Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.
  • Хавбек 3 июня получил повреждение плеча во время товарищеского матча между сборной России и «Чертаново».

«Сейчас Юрий тренируется с нами. Часть времени он занимается в общей группе. Правда, у него остаются определенные ограничения в тренировках. Мы его подводим к возвращению на поле, но не можем назвать точные сроки. Надеемся, это произойдет в ближайшее время», – сказал Матвеев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (2)
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Cubinec1989
1572264421
Ура. надеюсь скоро сможет выступать и вернётся быстро на свой уровень. И Классона ждём с нетерпением. И Кабелля
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Krossmen73
1572274248
Очень хорошая весть!Быстрее восстановиться и набрать форму!Юрия очень не хватает команде...
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