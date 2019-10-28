Газинский приступил к тренировкам с «Краснодаром» после 5 месяцев восстановления от травмы

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев сообщил о возвращении к тренировкам полузащитника Юрия Газинского.

Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.

Хавбек 3 июня получил повреждение плеча во время товарищеского матча между сборной России и «Чертаново».

«Сейчас Юрий тренируется с нами. Часть времени он занимается в общей группе. Правда, у него остаются определенные ограничения в тренировках. Мы его подводим к возвращению на поле, но не можем назвать точные сроки. Надеемся, это произойдет в ближайшее время», – сказал Матвеев.