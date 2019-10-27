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    Газинский приступил к тренировкам с «Краснодаром» после 5 месяцев восстановления от травмы

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев сообщил о возвращении к тренировкам полузащитника Юрия Газинского.

    • Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.
    • Хавбек 3 июня получил повреждение плеча во время товарищеского матча между сборной России и «Чертаново».

    «Сейчас Юрий тренируется с нами. Часть времени он занимается в общей группе. Правда, у него остаются определенные ограничения в тренировках. Мы его подводим к возвращению на поле, но не можем назвать точные сроки. Надеемся, это произойдет в ближайшее время», – сказал Матвеев.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +655

      Cubinec1989 8 минут назад

      Ура. надеюсь скоро сможет выступать и вернётся быстро на свой уровень. И Классона ждём с нетерпением. И Кабелля

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