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  • Попов – о разгроме от «Зенита»: «Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. В матче с «Сочи» вы увидите другой «Ростов»

Попов – о разгроме от «Зенита»: «Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. В матче с «Сочи» вы увидите другой «Ростов»

24 октября 2019, 18:06
7

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о подготовке к матчу 14-го тура РПЛ с «Сочи» после поражения от «Зенита» (1:6).

– Тяжело психологически после крупного поражения готовиться к играм?

– Конечно, но это футбол. Жаль, что мы пропустили столько мячей, но это лишь один матч. В целом мы хорошо начали сезон, были две победы на выезде с «Локомотивом» и ЦСКА. Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. Время не промотать назад, поэтому будем усерднее тренироваться и биться в каждой игре.

– Впереди матч с «Сочи», команда идет в нижней части таблицы.

– Хотя «Сочи» и проводит первый сезон в РПЛ, но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в «Рубине» и «Ростове». Уверен, вы увидите другой «Ростов», не тот, что играл против «Зенита». В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300% и тогда сможем выиграть», – сказал Попов.

  • «Ростов» идет в РПЛ третьим.
  • В следующем туре южане встретятся с «Сочи» (26 октября).

«Ростов» – о разгроме от «Зенита»: «Все впереди»


Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Сочи Попов Ивелин
Комментарии (7)
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Kollljan
1571931505
А кто ставит крест? Ростов уважаемая команда. Успехов Ростову. Желаю Ростову выйти в Лигу Чемпионов. Клуб гораздо перспективней чем Локомотив, например.
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paracetamol
1571932137
Сочи крепкая командеха. Шапками закидывать не стоило бы.
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kazak161
1571935481
А ни кто и не ставит крест! В перед Ростов и верим в Вас!
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Мудакам
1571947914
Не понял! чего слухи что расформируют??
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Вомбат
1571951535
Фигня все эти единичные разгромы на кураже. Зенит Спартак разгромил 5:1 не так давно, а потом закончил сезон на 2 ступеньки ниже. А еще я помню как будто вчера как команда Черенкова-Гаврилова-Родионова ничего не могла поделать в Москве с командой СКА Ростов и влетела 1:6, причем юный дебютант Саша Заваров порвал в клочья Романцева с Хидиятуллиным, а Сергей Андреев вообще выглядел на голову выше всех. Помню как предшественник Рабинера после той игры в панике спрашивал Яшина, который той весной предсказал, что чемпион будет неожиданный, имел ли он в виду Ростов. Яшин помню рассмеялся, и сказал что-то типа: - А вы давно футбол смотрите? Ростов тот сезон закончил на 14 месте, чудом избежав вылета в конце сезона. А Спартак занял второе место, уступив только Зениту (который и имел в виду Лев Иванович) и дважды обыграв команду Блохина.
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portero
1571986027
главное чтоб команда на себе крест не ставила, играйте выигрывайте, двигайтесь в верх к призам.
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