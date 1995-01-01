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    Попов – о разгроме от «Зенита»: «Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. В матче с «Сочи» вы увидите другой «Ростов»

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о подготовке к матчу 14-го тура РПЛ с «Сочи» после поражения от «Зенита» (1:6).

    – Тяжело психологически после крупного поражения готовиться к играм?

    – Конечно, но это футбол. Жаль, что мы пропустили столько мячей, но это лишь один матч. В целом мы хорошо начали сезон, были две победы на выезде с «Локомотивом» и ЦСКА. Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. Время не промотать назад, поэтому будем усерднее тренироваться и биться в каждой игре.

    – Впереди матч с «Сочи», команда идет в нижней части таблицы.

    – Хотя «Сочи» и проводит первый сезон в РПЛ, но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в «Рубине» и «Ростове». Уверен, вы увидите другой «Ростов», не тот, что играл против «Зенита». В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300% и тогда сможем выиграть», – сказал Попов.

    • «Ростов» идет в РПЛ третьим.
    • В следующем туре южане встретятся с «Сочи» (26 октября).

    «Ростов» – о разгроме от «Зенита»: «Все впереди»


    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3860

      paracetamol 5 минут назад

      Сочи крепкая командеха. Шапками закидывать не стоило бы.

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      Рейтинг: +1654

      Kollljan 16 минут назад

      А кто ставит крест? Ростов уважаемая команда. Успехов Ростову. Желаю Ростову выйти в Лигу Чемпионов. Клуб гораздо перспективней чем Локомотив, например.

      0
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      Рейтинг: -92

      Аденн 20 минут назад

      ну так то со второй командой Бомжевика, конечно по проще будет.

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