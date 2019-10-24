Попов – о разгроме от «Зенита»: «Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. В матче с «Сочи» вы увидите другой «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о подготовке к матчу 14-го тура РПЛ с «Сочи» после поражения от «Зенита» (1:6).

– Тяжело психологически после крупного поражения готовиться к играм?

– Конечно, но это футбол. Жаль, что мы пропустили столько мячей, но это лишь один матч. В целом мы хорошо начали сезон, были две победы на выезде с «Локомотивом» и ЦСКА. Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. Время не промотать назад, поэтому будем усерднее тренироваться и биться в каждой игре.

– Впереди матч с «Сочи», команда идет в нижней части таблицы.

– Хотя «Сочи» и проводит первый сезон в РПЛ, но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в «Рубине» и «Ростове». Уверен, вы увидите другой «Ростов», не тот, что играл против «Зенита». В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300% и тогда сможем выиграть», – сказал Попов.

«Ростов» идет в РПЛ третьим.

В следующем туре южане встретятся с «Сочи» (26 октября).

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