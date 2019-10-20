«Ростов» – о разгроме от «Зенита»: «Все впереди»

Да конечно всё у Вас впереди,одна игра ничего не решает.Удачи Вам,конкуренции нам!
После матча 13 тура РПЛ против «Зенита» (1:6) «Ростов» опубликовал фотографии футболистов. Клуб считает, что успехи впереди.
«Все впереди», – так подписала пресс-служба галерею из фотографий со стадиона «Газпром Арена», которая примет четыре матча Евро-2020.
- «Ростов» идет в РПЛ третьим.
- В следующем туре южане встретятся с «Сочи» (26 октября).
- «Зенит» занимает в таблице второе место.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) October 20, 2019