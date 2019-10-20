«Ростов» – о разгроме от «Зенита»: «Все впереди»

После матча 13 тура РПЛ против «Зенита» (1:6) «Ростов» опубликовал фотографии футболистов. Клуб считает, что успехи впереди.

«Все впереди», – так подписала пресс-служба галерею из фотографий со стадиона «Газпром Арена», которая примет четыре матча Евро-2020.

«Ростов» идет в РПЛ третьим.

В следующем туре южане встретятся с «Сочи» (26 октября).

«Зенит» занимает в таблице второе место.