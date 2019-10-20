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    «Ростов» – о разгроме от «Зенита»: «Все впереди»

    После матча 13 тура РПЛ против «Зенита» (1:6) «Ростов» опубликовал фотографии футболистов. Клуб считает, что успехи впереди.

    «Все впереди», – так подписала пресс-служба галерею из фотографий со стадиона «Газпром Арена», которая примет четыре матча Евро-2020.

    • «Ростов» идет в РПЛ третьим.
    • В следующем туре южане встретятся с «Сочи» (26 октября).
    • «Зенит» занимает в таблице второе место.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +237

      ZENIT***** 40 секунд назад

      Да конечно всё у Вас впереди,одна игра ничего не решает.Удачи Вам,конкуренции нам!

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