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    Хеведес: «Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. В конце потеряли концентрацию»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал результат встречи с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).

    – Играть против «Ювентуса» – особые чувства. Я провел здесь один год (3 матча в сезоне-2017/18 – прим. «Бомбардира») , в команде осталось много друзей. Надеялся увезти из Турина одно или три очка. Мы заслуживали большего, но разницу сделал Дибала, который перевернул игру за несколько минут. В концовке мы подустали.

    – Какие ожидания от московского матча?

    – Такие же, как и от сегодняшнего. Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. Забили гол и долгое время вели в счете, но потеряли концентрацию на пять минут в конце.

    – Весь стадион очень удивился, когда забил Миранчук. Вас удивил этот гол?

    – Я знаю, на что он способен. «Ювентус» защищался хорошо, мы создали не так много моментов, но Жоау Мариу и Миранчук сыграли здорово. Я не удивлен, что мы забили, а зол, что пропустили в конце.

    • На 30-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексей Миранчук. Хавбек хозяев Пауло Дибала забил на 77-й и 79-й.
    • Команда Маурицо Сарри возглавила группу D, cравнявшись по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три пункта и третье место, «Байер» без баллов занимает последнее.
    • 6-го ноября команда Юрия Семина примет «Ювентус» на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

    Разбираем те 2 минуты, когда «Локо» пропустил дважды

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4461

      subbotaspartak 55 секунд назад

      Я не понял - 2:1 или 1:2?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11516

      ВетеR 3 минуты назад

      Где в словах Хеведеса то,что Бомбардир разместил в заголовке статьи ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3445

      ЮНик 4 минуты назад

      Если по голевым моментам, то результат должен был быть минимум 5:1 в пользу "Ювентуса". О чем он лопочет и зачем?
      Удары: 27-5
      Удары в створ: 8-2
      Угловые: 11-0
      Владение мячом: 68% - 32%

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Bozigit 5 минут назад

      Всё верно Ювентус в определенный момент даже не знал что делать

      0
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