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  • Хеведес: «Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. В конце потеряли концентрацию»

Хеведес: «Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. В конце потеряли концентрацию»

23 октября 2019, 09:42
20

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал результат встречи с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).

– Играть против «Ювентуса» – особые чувства. Я провел здесь один год (3 матча в сезоне-2017/18 – прим. «Бомбардира») , в команде осталось много друзей. Надеялся увезти из Турина одно или три очка. Мы заслуживали большего, но разницу сделал Дибала, который перевернул игру за несколько минут. В концовке мы подустали.

– Какие ожидания от московского матча?

– Такие же, как и от сегодняшнего. Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. Забили гол и долгое время вели в счете, но потеряли концентрацию на пять минут в конце.

– Весь стадион очень удивился, когда забил Миранчук. Вас удивил этот гол?

– Я знаю, на что он способен. «Ювентус» защищался хорошо, мы создали не так много моментов, но Жоау Мариу и Миранчук сыграли здорово. Я не удивлен, что мы забили, а зол, что пропустили в конце.

Разбираем те 2 минуты, когда «Локо» пропустил дважды

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Лига чемпионов Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (20)
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ЮНик
1571813600
Если по голевым моментам, то результат должен был быть минимум 5:1 в пользу "Ювентуса". О чем он лопочет и зачем? Удары: 27-5 Удары в створ: 8-2 Угловые: 11-0 Владение мячом: 68% - 32%
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ВетеR
1571813650
Где в словах Хеведеса то,что Бомбардир разместил в заголовке статьи ?
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subbotaspartak
1571813795
Я не понял - 2:1 или 1:2?
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Kollljan
1571814000
В Москве будет тот же автобус Локомотива, но уже другой Ювентус, который специально подготовится к автобусу. Изворотливые журналюги уже придумали определение для Локомотивского автобуса - "мобильный автобус". Во как! Короче, без шансов.
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nominum
1571814951
Показали что Юве можно обыгрывать?!! Локо показал, что можно слишком не слишком крупно проигрывать. А Сёмин ещё после матча любезно оправдывался перед Кришем, довольный, что не по полной обгадились.
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bset
1571818212
Вот в том-то и дело, что обыгрывать можно кого угодно. Но побеждает зачастую тот, кто от и до провел 90 минут. А Локомотив отыграл только 70 минут, а дальше подсел, вот и вся разница. В любом случае, молодцы. Не сравнимо с нашим 1:5 от Лудогорца))
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piligrim1986
1571819506
ну это типа - да я ему вломил, только под конец расслабился и выхватил по полной)))))
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VVM1964
1571819796
Может быть и можно , но вы этого не показали , хотя и молодцы .
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serppion
1571823618
«Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать». Xреново показали. Не вы, а вновь Ювентус поставил вас раком...
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Ruryu
1571825087
По хорошему,к "автобусу" не мешало бы пару "болидов" пристегнуть,чтоб по взрослому огрызаться.
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