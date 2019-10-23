Хеведес: «Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. В конце потеряли концентрацию»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал результат встречи с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).

– Играть против «Ювентуса» – особые чувства. Я провел здесь один год (3 матча в сезоне-2017/18 – прим. «Бомбардира») , в команде осталось много друзей. Надеялся увезти из Турина одно или три очка. Мы заслуживали большего, но разницу сделал Дибала, который перевернул игру за несколько минут. В концовке мы подустали.

– Какие ожидания от московского матча?

– Такие же, как и от сегодняшнего. Мы показали, что «Ювентус» можно обыгрывать. Забили гол и долгое время вели в счете, но потеряли концентрацию на пять минут в конце.

– Весь стадион очень удивился, когда забил Миранчук. Вас удивил этот гол?

– Я знаю, на что он способен. «Ювентус» защищался хорошо, мы создали не так много моментов, но Жоау Мариу и Миранчук сыграли здорово. Я не удивлен, что мы забили, а зол, что пропустили в конце.

На 30-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алексей Миранчук . Хавбек хозяев Пауло Дибала забил на 77-й и 79-й.

. Хавбек хозяев забил на 77-й и 79-й. Команда Маурицо Сарри возглавила группу D, cравнявшись по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три пункта и третье место, «Байер» без баллов занимает последнее.

возглавила группу D, cравнявшись по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три пункта и третье место, «Байер» без баллов занимает последнее. 6-го ноября команда Юрия Семина примет «Ювентус» на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

Разбираем те 2 минуты, когда «Локо» пропустил дважды