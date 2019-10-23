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  • Кейн забил 16 голов в групповом раунде ЛЧ. Среди англичан больше только у Скоулза

Кейн забил 16 голов в групповом раунде ЛЧ. Среди англичан больше только у Скоулза

23 октября 2019, 08:02
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«Тоттенхэм» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 5:0 в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Нападающий Гарри Кейн оформил дубль. Для 26-летнего футболиста мячи стали 15-м и 16-м в истории выступления на групповых этапах соревнования.

Рекорд по этому показателю среди англичан принадлежит экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полу Скоулзу. Он забил на групповых этапах 19 голов.

  • Финалисты прошлого розыгрыша ЛЧ набрали четыре очка и вышли на второе место в группе B. Первую позицию с максимальным показателем занимает «ПСЖ».
  • В 12-ти играх текущего клубного сезона Кейн забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: Opta
Лига чемпионов Тоттенхэм Англия Манчестер Юнайтед Скоулз Пол Кейн Гарри
Комментарии (2)
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OBOLEV
1571815785
Ребята ))) Все по перепутали "Финалисты прошлого розыгрыша ЛЧ набрали четыре очка и вышли на второе место в группе B. Первую позицию с максимальным показателем занимает «ПСЖ»."
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