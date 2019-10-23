Кейн забил 16 голов в групповом раунде ЛЧ. Среди англичан больше только у Скоулза

«Тоттенхэм» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 5:0 в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Нападающий Гарри Кейн оформил дубль. Для 26-летнего футболиста мячи стали 15-м и 16-м в истории выступления на групповых этапах соревнования.

Рекорд по этому показателю среди англичан принадлежит экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полу Скоулзу. Он забил на групповых этапах 19 голов.