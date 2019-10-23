Лига чемпионов. «Бавария» в гостях обыграла «Олимпиакос», «Тоттенхэм» всухую разгромил «Црвену Звезду»

«Тоттенхэм» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов разгромил гостей из Сербии. Дублями отметились Гарри Кейн и Хын-Мин Сон.

В другой встрече квартета «Бавария» победила греков. Немцы с пятиочковым отрывом лидируют в группе.

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур

Олимпиакос (Греция) – Бавария (Германия) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Эль-Араби, 23; 1:1 – Левандовски, 34; 1:2 – Левандовски, 62; 1:3 – Толиссо, 75; 2:3 – Гильерме, 79.

Тоттенхэм (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 9; 2:0 – Сон, 16; 3:0 – Сон, 44; 4:0 – Ламела, 57; 5:0 – Кейн, 72.

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