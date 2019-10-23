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Тоттенхэм - Црвена Звезда

22.10.2019, Вторник, 22:00 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Трансляция: Матч! Арена Лига чемпионов, 3 тур Тоттенхэм - Црвена Звезда
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 6 0 0 24:5 +19 18
2. Тоттенхэм 6 3 1 2 18:14 +4 10
3. Олимпиакос 6 1 1 4 8:14 -6 4
4. Црвена Звезда 6 1 0 5 3:20 -17 3
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