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    Хеведес: «Слова Гилерме про борьбу «Локомотива» за третье место в группе? Более-менее согласен, надо быть реалистами»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оценил шансы московской команды выйти из группы в Лиге чемпионов.

    – После встречи с «Атлетико» Гилерме заявил, что «Локомотив», скорее всего, будет бороться за третье место в группе. Согласны?

    – Более-менее да. Надо быть реалистами. При этом мы не сдаемся раньше времени. Будем цепляться за шанс, бороться. Но «Локомотив» попал в одну из самых сложных групп. «Ювентус» и «Атлетико» – одни из фаворитов Лиги чемпионов.

    У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в «Ювентусе» есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше.

    – Кстати, как собираетесь сдерживать его?

    – Нет какого-то одного рецепта. Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси. Наверное, как-то можно его сдержать. Послушайте, это футбол. Если бы в нем все было ясно заранее, он был бы скучен. А футбол интересен. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у «Ювентуса». Посмотрим, что получится.

    – Третье место в группе важно для «Локомотива»?

    – Конечно. Хотя мы сейчас о нем не думаем. «Локомотив» борется в Лиге чемпионов и постарается выйти в плей-офф. Если так выйдет, что мы попадем в Лигу Европы, ничего страшного в этом не вижу. Там хватает топ-команд. Уровень турнира очень высокий.

    После поражения от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Гилерме заявил, что «Локомотив» будет бороться с «Байером» за третье место в группе.

    • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
    • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3770

      paracetamol 20 минут назад

      3-е место вполне достижимо, даже в такой компании.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Decorhome 1 час назад

      Гилерме пусть всеми правдами и не правдами держит рамку. а дальше видно будет

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7630

      parevg 1 час назад

      Все верно, но и сдаваться заранее не нужно.
      В Рубин на Камп-ноу никто не верил, а потом в результат не могли поверить...

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