Гилерме: «Ясно, что мы будем бороться с «Байером» за третье место в группе»

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Знали, что матч получится тяжелым. Гол в начале второго тайма все усложнил. Если бы мы были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим.

Ясно, что «Байер» – соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе. Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов, – сказал Гилерме.