Гилерме: «Ясно, что мы будем бороться с «Байером» за третье место в группе»

В принципе логично, но, не стоит заранее отказываться от борьбы с Ювентусом, и в ответной игре с Атлетико.
Когда Рубин Барселоне забил, стадион минут 5 молчал, а после финального свистка, вообще никто не мог понять КАК Рубин на Камп Ноу Барселону победил.
Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Знали, что матч получится тяжелым. Гол в начале второго тайма все усложнил. Если бы мы были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим.
Ясно, что «Байер» – соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе. Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов, – сказал Гилерме.
- После двух матчей «Локо» занимает третье место в группе с 3 очками, «Байер» – на четвертом месте.
- 22 октябре москвичи сыграют с «Ювентусом».