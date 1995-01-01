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    Гилерме: «Ясно, что мы будем бороться с «Байером» за третье место в группе»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Знали, что матч получится тяжелым. Гол в начале второго тайма все усложнил. Если бы мы были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим.

    Ясно, что «Байер» – соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе. Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов, – сказал Гилерме.

    • После двух матчей «Локо» занимает третье место в группе с 3 очками, «Байер» – на четвертом месте.
    • 22 октябре москвичи сыграют с «Ювентусом».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7501

      parevg 7 минут назад

      В принципе логично, но, не стоит заранее отказываться от борьбы с Ювентусом, и в ответной игре с Атлетико.
      Когда Рубин Барселоне забил, стадион минут 5 молчал, а после финального свистка, вообще никто не мог понять КАК Рубин на Камп Ноу Барселону победил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4625

      ilichkadr 20 минут назад

      Если бы Гилерме был вратарем, а не калиточником, то результат мог оказаться другим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34248

      MaxRnD 24 минуты назад

      Зачем с таким настроем вообще выходить на игру ? Мож лучше дальше Медведев постоит, тому хоть есть, что доказывать и куда стремиться !

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