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  • Гендиректор «Ротора»: «В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть. Слуцкий не понимал этого»

Гендиректор «Ротора»: «В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть. Слуцкий не понимал этого»

21 октября 2019, 14:49
7

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в интервью Евгению Савину рассказал о сотрудничестве с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

«Они зашли в спортивную школу «Ротора». Это государственная структура, и она работает по приказу Министерства спорта. Мы работаем по стандартам РФ – набираем детей в футбол с девяти лет и так далее.

Леонид Викторович как человек экспрессивный, эмоциональный, может, что-то сказал. В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть, которые предлагают.
Слуцкий не понимал как-то этого: почему я не я могу отвезти своих детей в Голландию и так далее. Потому что надо было просто правильно его тренерам оформить документы, и они бы поехали.

Не было желания у его тренеров договариваться. Были все время какие-то взаимные претензии. Леонида Викторовича никто не выгонял со школы. Он просто принял для себя решение забрать эти возраста.

Но не все ушли. Один тренер добровольно остался. Его можно понять – они заслужили право играть в чемпионате России. Квота осталась за «Ротором», и ему захотелось довести своих ребят, – сказал Рекечинский.

  • Слуцкий в интервью Савину рассказал, с какими проблемами он столкнулся, когда решил создать академию в Волгограде.
  • В 2016 году Слуцкий открыл бесплатную футбольную школу в Волгограде. Тренер лично инвестировал около 10 миллионов рублей в год на ее содержание.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. ФНЛ Голландия. Эредивизие ФНЛ Ротор Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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АКС-74У
1571660097
Почему я больше верю Слуцкому?
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bset
1571660569
Леонид Викторович так и сказал - дебилы. Лишь бы карман набить падлы.
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Mister_Tomsk
1571660883
бла бла бла ... Леню жалко!
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evgevg13
1571662381
В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть= слова чистейшего хапуги и бюрократа. За правильными словами сплошной обман и дурилово. А то, что Слуцкий свои деньги вбухал- это его не смутило? Не по закону ведь???
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tushkanlz
1571667936
Ну,"канешни"- ведь мы такие ...пушистые...полу факеры..
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Artemka444
1571685615
вот из за таких ген.директоров и разваливается наш спорт!!!
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