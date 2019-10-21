Гендиректор «Ротора»: «В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть. Слуцкий не понимал этого»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в интервью Евгению Савину рассказал о сотрудничестве с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.
«Они зашли в спортивную школу «Ротора». Это государственная структура, и она работает по приказу Министерства спорта. Мы работаем по стандартам РФ – набираем детей в футбол с девяти лет и так далее.
Леонид Викторович как человек экспрессивный, эмоциональный, может, что-то сказал. В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть, которые предлагают.
Слуцкий не понимал как-то этого: почему я не я могу отвезти своих детей в Голландию и так далее. Потому что надо было просто правильно его тренерам оформить документы, и они бы поехали.
Не было желания у его тренеров договариваться. Были все время какие-то взаимные претензии. Леонида Викторовича никто не выгонял со школы. Он просто принял для себя решение забрать эти возраста.
Но не все ушли. Один тренер добровольно остался. Его можно понять – они заслужили право играть в чемпионате России. Квота осталась за «Ротором», и ему захотелось довести своих ребят, – сказал Рекечинский.
- Слуцкий в интервью Савину рассказал, с какими проблемами он столкнулся, когда решил создать академию в Волгограде.
- В 2016 году Слуцкий открыл бесплатную футбольную школу в Волгограде. Тренер лично инвестировал около 10 миллионов рублей в год на ее содержание.