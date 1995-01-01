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    Гендиректор «Ротора»: «В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть. Слуцкий не понимал этого»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в интервью Евгению Савину рассказал о сотрудничестве с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

    «Они зашли в спортивную школу «Ротора». Это государственная структура, и она работает по приказу Министерства спорта. Мы работаем по стандартам РФ – набираем детей в футбол с девяти лет и так далее.

    Леонид Викторович как человек экспрессивный, эмоциональный, может, что-то сказал. В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть, которые предлагают.
    Слуцкий не понимал как-то этого: почему я не я могу отвезти своих детей в Голландию и так далее. Потому что надо было просто правильно его тренерам оформить документы, и они бы поехали.

    Не было желания у его тренеров договариваться. Были все время какие-то взаимные претензии. Леонида Викторовича никто не выгонял со школы. Он просто принял для себя решение забрать эти возраста.

    Но не все ушли. Один тренер добровольно остался. Его можно понять – они заслужили право играть в чемпионате России. Квота осталась за «Ротором», и ему захотелось довести своих ребят, – сказал Рекечинский.

    • Слуцкий в интервью Савину рассказал, с какими проблемами он столкнулся, когда решил создать академию в Волгограде.
    • В 2016 году Слуцкий открыл бесплатную футбольную школу в Волгограде. Тренер лично инвестировал около 10 миллионов рублей в год на ее содержание.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +204

      АКМ-74У 48 секунд назад

      Почему я больше верю Слуцкому?

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