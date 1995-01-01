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    Слуцкий – о «Роторе»: «Дебилы руководят, к сожалению. Слишком много эго, слишком много власти»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью Евгению Савину рассказал, с какими проблемами он столкнулся, когда решил создать футбольную академию в своем родном Волгограде.

    — Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны.

    Договаривались изначально, что заходят все тренеры и «Ротор» платит всю заработную плату (50 тысяч рублей), они берут на себя официальные соревнования. Я в свою очередь давал методику, чтобы ее не трогали, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделаю экипировку. Выяснилось, что клубу не нужны все возраста. Четыре возраста и три тренера остаются за пределами «Ротора» – значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

    — Что дальше?

    — Начался треш! В клубе понимали, что стадион, на котором моя академия тренировалась, обходился нам в 30% от полной стоимости, у нас была льготная аренда благодаря губернатору. Этот стадион перешел «Ротору» и руководство сообразило, что мне деваться некуда и нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Клуб выкатил 100-процентную аренду!

    Представляешь? Когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30 процентов, а когда оно стало принадлежать «Ротору», с которым мы якобы сотрудничаем, за возраста, которые они не взяли, я стал платить 100 процентов аренды. Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты — 25 тысяч.

    — Жесть.

    — Они поставили эту гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день!

    Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию, видите ли, они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты.
    Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей.

    Но турнир за мой счет, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поезду тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку на счета «Ротора», и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! То есть они мне позволили мои деньги занести великодушно деньги им на счет и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе «Городище» на год бесплатно.

    — Почему у нас всегда такое происходит?

    — Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

    Потом они просили дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе». А чего я буду давать опровержения? После этого они стали понижать тренерам зарплаты (некоторым — до 15 тысяч) незаконным способом. Те тренеры, что не подписали договоры задним числом о соглашении на понижение зарплаты, им зарплату как раз понизили, – рассказал Слуцкий.

    • В 2016 году Слуцкий открыл бесплатную футбольную школу в Волгограде.
    • Тренер лично инвестировал около 10 миллионов рублей в год на ее содержание.
    • В июне Слуцкий дал интервью «Спорт-Экспрессу», в котором раскритиковал «Ротор».

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3035

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Ужас ! И , в Рфл такая же вафля !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +204

      АКМ-74У 45 минут назад

      Гребчиха гребет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7515

      alex1951 49 минут назад

      Верую...Слуцкий энтузиаст,ему на булку с маслом хватает....
      Человек не сожрет больше ,чем ему влезет.
      А вот бездари,лупни,которые них уя не соображайтен ,зато делить и отнимайтен - усвоили это четко....таких на зоне крысами зовут....тьфу.Гоф-ню-ки..

      4
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      Рейтинг: +402

      evgevg13 1 час назад

      Поэтому у нас нормального футбола не будет никогда...

      3
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      ...
      Рейтинг: +3035

      САДЫЧОК > evgevg13 24 минуты назад

      А , его и не было и поэтому в том числе !

      1
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      Рейтинг: +1956

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Тебя на бабло развели, вот и все. Если бы это кому-то было нужно, типо Путина, клуб бы играл уже в премьер лиге.

      -2
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      Рейтинг: +346

      sерж 1 час назад

      вот и вкладывай в спорт в россии,воспитанников ага щас.Сперва себе карманы набьют,а потом может подумают о спорте,может быть

      2
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      Рейтинг: +1935

      Ruryu > sерж 14 минут назад

      Никто не будет думать о спорте. Денег реально,выделяется не мало(не скажу про регионы,но на Москву и область предостаточно. Только до школ доходят копейки. В январе денег ещё нет,а в феврале -уже нет. Зато у руководителей все ок! И самое хреновое,мы это терпим и глотаем....

      0
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      Рейтинг: +5987

      mihail200606 1 час назад

      Россия..

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