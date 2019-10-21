Слуцкий – о «Роторе»: «Дебилы руководят, к сожалению. Слишком много эго, слишком много власти»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью Евгению Савину рассказал, с какими проблемами он столкнулся, когда решил создать футбольную академию в своем родном Волгограде.

— Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны.

Договаривались изначально, что заходят все тренеры и «Ротор» платит всю заработную плату (50 тысяч рублей), они берут на себя официальные соревнования. Я в свою очередь давал методику, чтобы ее не трогали, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделаю экипировку. Выяснилось, что клубу не нужны все возраста. Четыре возраста и три тренера остаются за пределами «Ротора» – значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

— Что дальше?

— Начался треш! В клубе понимали, что стадион, на котором моя академия тренировалась, обходился нам в 30% от полной стоимости, у нас была льготная аренда благодаря губернатору. Этот стадион перешел «Ротору» и руководство сообразило, что мне деваться некуда и нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Клуб выкатил 100-процентную аренду!

Представляешь? Когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30 процентов, а когда оно стало принадлежать «Ротору», с которым мы якобы сотрудничаем, за возраста, которые они не взяли, я стал платить 100 процентов аренды. Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты — 25 тысяч.

— Жесть.

— Они поставили эту гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день!

Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию, видите ли, они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты.

Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей.

Но турнир за мой счет, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поезду тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку на счета «Ротора», и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! То есть они мне позволили мои деньги занести великодушно деньги им на счет и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе «Городище» на год бесплатно.

— Почему у нас всегда такое происходит?

— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

Потом они просили дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе». А чего я буду давать опровержения? После этого они стали понижать тренерам зарплаты (некоторым — до 15 тысяч) незаконным способом. Те тренеры, что не подписали договоры задним числом о соглашении на понижение зарплаты, им зарплату как раз понизили, – рассказал Слуцкий.