Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий – о «Роторе»: «Дебилы руководят, к сожалению. Слишком много эго, слишком много власти»

Слуцкий – о «Роторе»: «Дебилы руководят, к сожалению. Слишком много эго, слишком много власти»

21 октября 2019, 13:51
23

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью Евгению Савину рассказал, с какими проблемами он столкнулся, когда решил создать футбольную академию в своем родном Волгограде.

— Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны.

Договаривались изначально, что заходят все тренеры и «Ротор» платит всю заработную плату (50 тысяч рублей), они берут на себя официальные соревнования. Я в свою очередь давал методику, чтобы ее не трогали, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделаю экипировку. Выяснилось, что клубу не нужны все возраста. Четыре возраста и три тренера остаются за пределами «Ротора» – значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

— Что дальше?

— Начался треш! В клубе понимали, что стадион, на котором моя академия тренировалась, обходился нам в 30% от полной стоимости, у нас была льготная аренда благодаря губернатору. Этот стадион перешел «Ротору» и руководство сообразило, что мне деваться некуда и нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Клуб выкатил 100-процентную аренду!

Представляешь? Когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30 процентов, а когда оно стало принадлежать «Ротору», с которым мы якобы сотрудничаем, за возраста, которые они не взяли, я стал платить 100 процентов аренды. Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты — 25 тысяч.

— Жесть.

— Они поставили эту гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день!

Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию, видите ли, они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты.
Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей.

Но турнир за мой счет, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поезду тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку на счета «Ротора», и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! То есть они мне позволили мои деньги занести великодушно деньги им на счет и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе «Городище» на год бесплатно.

— Почему у нас всегда такое происходит?

— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

Потом они просили дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе». А чего я буду давать опровержения? После этого они стали понижать тренерам зарплаты (некоторым — до 15 тысяч) незаконным способом. Те тренеры, что не подписали договоры задним числом о соглашении на понижение зарплаты, им зарплату как раз понизили, – рассказал Слуцкий.

  • В 2016 году Слуцкий открыл бесплатную футбольную школу в Волгограде.
  • Тренер лично инвестировал около 10 миллионов рублей в год на ее содержание.
  • В июне Слуцкий дал интервью «Спорт-Экспрессу», в котором раскритиковал «Ротор».

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. ФНЛ Голландия. Эредивизие ФНЛ Ротор Витесс Савин Евгений Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sерж
1571656120
вот и вкладывай в спорт в россии,воспитанников ага щас.Сперва себе карманы набьют,а потом может подумают о спорте,может быть
Ответить
evgevg13
1571656417
Поэтому у нас нормального футбола не будет никогда...
Ответить
alex1951
1571657139
Верую...Слуцкий энтузиаст,ему на булку с маслом хватает.... Человек не сожрет больше ,чем ему влезет. А вот бездари,лупни,которые них уя не соображайтен ,зато делить и отнимайтен - усвоили это четко....таких на зоне крысами зовут....тьфу.Гоф-ню-ки..
Ответить
САДЫЧОК
1571658649
Ужас ! И , в Рфл такая же вафля !
Ответить
bset
1571660892
Посмотрел интервью. В такую *опу Леонид Викторович влез... Деньги тратишь, тебе еще и проблемы создают на ровном месте. Надеюсь, желание не отпадет делать добрые вещи. А всех этих дураков на заводы грузчиками работать. А то чужими деньгами ворочают, законами левыми прикрываются, еще и себе в карманы складывать не забывают.
Ответить
tushkanlz
1571662114
Очень жаль,но у нас ,практически, везде так - "Дебилы руководят", для которых главное - Бабло в своём кармане, и чужое ещё прикарманить, и чтобы хвалили,и...не дай бог поперёк,они же избранные,элита,чёрт бы их побрал.А вот лизнуть -"эта пажалста",у "нас",ведь всё ОК! Вот и уезжают подальше от подобных гребунов и гребчих ...грёбаных. И пусть Удача сопутствует Леониду Слуцкому,как он сам хочет,он этого достоин.Теперь есть за кого болеть в ЭРЕДИВИЗИЕ.
Ответить
Rus9I
1571663198
Вот Слуцкий правильно делает, что дает оглазки действия администрации города!!!!! Если он будет продолжать публично высказывать свою правду, Я ПОЙДУ ЗА НЕГО ГОЛОСОВАТЬ))))
Ответить
mihail200606
1571663527
К сожалению такого полно не только в Волгограде и не только в футболе..
Ответить
woyser
1571666497
Всё гниёт с головы. А голова у нас в Кремле. А он уже давно провонялся. Мочить в сортире вместе с классиком.
Ответить
risbi24
1573845620
инач
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+