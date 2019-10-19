Ибрагимович: «Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят. Я по-прежнему забиваю 20 голов за сезон. Хочу перейти в команду, борющуюся за чемпионство»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заметил, что по-прежнему забивает не один десяток голов за сезон. Футболисту 38 лет.
«Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят люди. Я по-прежнему забиваю по 20 голов за сезон. В будущем я бы хотел перейти в команду, борющуюся за чемпионство. Все еще могу давать результат», – цитирует шведа La Gazzeta dello Sport.
- Ибрагимович может перейти в «Фиорентину».
- Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
- Контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.
Источник: La Gazzeta dello Sport