Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович: «Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят. Я по-прежнему забиваю 20 голов за сезон. Хочу перейти в команду, борющуюся за чемпионство»

Ибрагимович: «Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят. Я по-прежнему забиваю 20 голов за сезон. Хочу перейти в команду, борющуюся за чемпионство»

19 октября 2019, 14:59
15

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заметил, что по-прежнему забивает не один десяток голов за сезон. Футболисту 38 лет.

«Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят люди. Я по-прежнему забиваю по 20 голов за сезон. В будущем я бы хотел перейти в команду, борющуюся за чемпионство. Все еще могу давать результат», – цитирует шведа La Gazzeta dello Sport.

  • Ибрагимович может перейти в «Фиорентину».
  • Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
  • Контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.

Источник: La Gazzeta dello Sport
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1571487093
Я его голам поражаюсь! Он в России мог бы прям по 5 голов за матч укладывать Спартаку, ЦСКА, Краснодару и Зениту) ну и локо для компании
Ответить
InterMilLano1908
1571487542
Надеюсь мы его купим, а не Жиру
Ответить
VVM1964
1571487745
В Спартак - нам нападающий нужен )))
Ответить
LEON_83
1571487962
наверно хочет красиво завершить карьеру
Ответить
Aleksey!
1571490820
Его бы в клуб РФ, и чемпионство обеспечино
Ответить
fhnv
1571497164
Скоро поедет в Китай
Ответить
бочаров
1571503159
Приходи в Спартак там тебя ждут,только бесплатно!!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+