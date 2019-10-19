Ибрагимович: «Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят. Я по-прежнему забиваю 20 голов за сезон. Хочу перейти в команду, борющуюся за чемпионство»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заметил, что по-прежнему забивает не один десяток голов за сезон. Футболисту 38 лет.

«Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят люди. Я по-прежнему забиваю по 20 голов за сезон. В будущем я бы хотел перейти в команду, борющуюся за чемпионство. Все еще могу давать результат», – цитирует шведа La Gazzeta dello Sport.