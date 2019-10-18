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    Ибрагимович: «Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят. Я по-прежнему забиваю 20 голов за сезон. Хочу перейти в команду, борющуюся за чемпионство»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заметил, что по-прежнему забивает не один десяток голов за сезон. Футболисту 38 лет.

    «Я не зверь в зоопарке, на которого смотрят люди. Я по-прежнему забиваю по 20 голов за сезон. В будущем я бы хотел перейти в команду, борющуюся за чемпионство. Все еще могу давать результат», – цитирует шведа La Gazzeta dello Sport.

    • Ибрагимович может перейти в «Фиорентину».
    • Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
    • Контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.

    Источник: La Gazzeta dello Sport

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1961

      ухоженный крокодил 23 минуты назад

      Горилла неотесанная вот кто ты. Тебе пора в зоопарк.

      -1
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      Рейтинг: +11

      LEON_83 44 минуты назад

      наверно хочет красиво завершить карьеру

      0
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      Рейтинг: +18105

      VVM1964 48 минут назад

      В Спартак - нам нападающий нужен )))

      0
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      Рейтинг: +2407

      InterMilLano1908 51 минуту назад

      Надеюсь мы его купим, а не Жиру

      1
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      Рейтинг: +2138

      BlackMurder 59 минут назад

      Я его голам поражаюсь! Он в России мог бы прям по 5 голов за матч укладывать Спартаку, ЦСКА, Краснодару и Зениту) ну и локо для компании

      1
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      Рейтинг: +781

      GSmall > BlackMurder 30 минут назад

      А ты приколист.Его в первом же матче сломают.Какой нибудь Рыков или Ракицкий попадется и всё,в лазарет

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