La Nazione: Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может стать игроком «Фиорентины».
По информации источника, бывший форвард сборной Швеции планирует вернуться в Серию А. Одним из вариантов продолжения карьеры для 38-летнего нападающего является «Фиорентина».
- Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
- Контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.
- В 56 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович забил 52 гола и сделал 14 результативных передач.
Источник: La Nazione
La Nazione - флорентийское издание. Одна из старейших региональных газет Италии, выпускаемая с 8 июля 1859 года.