La Nazione: Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может стать игроком «Фиорентины».

По информации источника, бывший форвард сборной Швеции планирует вернуться в Серию А. Одним из вариантов продолжения карьеры для 38-летнего нападающего является «Фиорентина».