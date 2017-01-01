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    La Nazione: Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может стать игроком «Фиорентины».

    По информации источника, бывший форвард сборной Швеции планирует вернуться в Серию А. Одним из вариантов продолжения карьеры для 38-летнего нападающего является «Фиорентина».

    • Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
    • Контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.
    • В 56 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович забил 52 гола и сделал 14 результативных передач.

    Источник: La Nazione

    La Nazione - флорентийское издание. Одна из старейших региональных газет Италии, выпускаемая с 8 июля 1859 года.

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