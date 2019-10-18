Рыжиков – о победе с «Рубином» над «Барселоной»: «Перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь. Пять – куда ни шло»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков спустя десять лет после победы в составе «Рубина» над «Барселоной» на «Камп Ноу» рассказал о чувствах перед игрой. Россияне взяли верх со счетом 2:1.

«Этот матч стоит в моей карьере особняком. Никто не верил, что «Рубин» сможет увезти с «Камп Ноу» хотя бы одно очко. Да я сам перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь голов. Пять – куда ни шло. А оно вон как повернулось.

Сыграли выше всяких похвал. Ведь у «Барселоны» был в то время выдающийся состав: Лионель Месси, Златан Ибрагимович, Андрес Иньеста, Хави, Яя Туре, Дани Алвес, Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Эрик Абидаль. Еще играл Тьерри Анри, но против нас он вышел только на несколько минут в ответном казанском матче», – сказал Рыжиков Team Russia.