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  • Рыжиков – о победе с «Рубином» над «Барселоной»: «Перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь. Пять – куда ни шло»

Рыжиков – о победе с «Рубином» над «Барселоной»: «Перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь. Пять – куда ни шло»

18 октября 2019, 17:58
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков спустя десять лет после победы в составе «Рубина» над «Барселоной» на «Камп Ноу» рассказал о чувствах перед игрой. Россияне взяли верх со счетом 2:1.

«Этот матч стоит в моей карьере особняком. Никто не верил, что «Рубин» сможет увезти с «Камп Ноу» хотя бы одно очко. Да я сам перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь голов. Пять – куда ни шло. А оно вон как повернулось.

Сыграли выше всяких похвал. Ведь у «Барселоны» был в то время выдающийся состав: Лионель Месси, Златан Ибрагимович, Андрес Иньеста, Хави, Яя Туре, Дани Алвес, Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Эрик Абидаль. Еще играл Тьерри Анри, но против нас он вышел только на несколько минут в ответном казанском матче», – сказал Рыжиков Team Russia.

  • В том розыгрыше Лиги чемпионов «Рубин» не вышел из группы.
  • В 2008 и 2009 годах казанцы выиграли чемпионат России.
  • Сейчас «Рубин» в РПЛ идет 11-м.

Источник: Team Russia
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Барселона Рубин Крылья Советов Рыжиков Сергей
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MaxRnD
1571414023
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