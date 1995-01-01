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    Рыжиков – о победе с «Рубином» над «Барселоной»: «Перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь. Пять – куда ни шло»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков спустя десять лет после победы в составе «Рубина» над «Барселоной» на «Камп Ноу» рассказал о чувствах перед игрой. Россияне взяли верх со счетом 2:1.

    «Этот матч стоит в моей карьере особняком. Никто не верил, что «Рубин» сможет увезти с «Камп Ноу» хотя бы одно очко. Да я сам перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь голов. Пять – куда ни шло. А оно вон как повернулось.

    Сыграли выше всяких похвал. Ведь у «Барселоны» был в то время выдающийся состав: Лионель Месси, Златан Ибрагимович, Андрес Иньеста, Хави, Яя Туре, Дани Алвес, Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Эрик Абидаль. Еще играл Тьерри Анри, но против нас он вышел только на несколько минут в ответном казанском матче», – сказал Рыжиков Team Russia.

    • В том розыгрыше Лиги чемпионов «Рубин» не вышел из группы.
    • В 2008 и 2009 годах казанцы выиграли чемпионат России.
    • Сейчас «Рубин» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: Team Russia

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