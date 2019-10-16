Черчесов – о натурализации игроков для сборной России: «Мы никого не просили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на вопросы о натурализованных игроках в составе национальной команды.

– Ряд пацанов взяли российское гражданство, чтобы иметь возможность попасть в сборную. А вы им вдруг говорите: «Паспорт, конечно, хорошо, но еще надо играть».

– Мы их не просили. Мы никого не просили. Когда ты кого-то просишь поменять гражданство, ты автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то 10 лет живет. Если ты юридически можешь играть, мы спокойно оцениваем и принимаем то или иное решение.

– То есть никакого давления?

– Абсолютно.

– А может вам кто-то позвонить и сказать: «Ну очень надо, ну давайте вот игрочка?»

– Позвонить-то может. Я же не знаю, для чего человек звонит. Есть номер, есть звонок, а что хотят сказать – я не знаю. Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют.

В последних матчах сборной России в основном составе играют два этнических бразильца – вратарь Гилерме и защитник Марио Фернандес .

и защитник . Ранее в национальную команду также вызывались Роман Нойштедтер, Константин Рауш и Ари.

Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Надо, чтобы народ убедился»