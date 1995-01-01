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    Черчесов – о натурализации игроков для сборной России: «Мы никого не просили»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на вопросы о натурализованных игроках в составе национальной команды.

    – Ряд пацанов взяли российское гражданство, чтобы иметь возможность попасть в сборную. А вы им вдруг говорите: «Паспорт, конечно, хорошо, но еще надо играть».

    – Мы их не просили. Мы никого не просили. Когда ты кого-то просишь поменять гражданство, ты автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то 10 лет живет. Если ты юридически можешь играть, мы спокойно оцениваем и принимаем то или иное решение.

    – То есть никакого давления?

    – Абсолютно.

    – А может вам кто-то позвонить и сказать: «Ну очень надо, ну давайте вот игрочка?»

    – Позвонить-то может. Я же не знаю, для чего человек звонит. Есть номер, есть звонок, а что хотят сказать – я не знаю. Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют.

    Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

    Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

    Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

    Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Надо, чтобы народ убедился»

    Источник: Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1675

      Борат 54 минуты назад

      в футбол по блату не играют, сказал черчесов у которого в сборную вызван зять)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4203

      ivan-football-fan > Борат 4 минуты назад

      ))+

      0
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