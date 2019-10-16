Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о натурализации игроков для сборной России: «Мы никого не просили»

Черчесов – о натурализации игроков для сборной России: «Мы никого не просили»

16 октября 2019, 11:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на вопросы о натурализованных игроках в составе национальной команды.

– Ряд пацанов взяли российское гражданство, чтобы иметь возможность попасть в сборную. А вы им вдруг говорите: «Паспорт, конечно, хорошо, но еще надо играть».

– Мы их не просили. Мы никого не просили. Когда ты кого-то просишь поменять гражданство, ты автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то 10 лет живет. Если ты юридически можешь играть, мы спокойно оцениваем и принимаем то или иное решение.

– То есть никакого давления?

– Абсолютно.

– А может вам кто-то позвонить и сказать: «Ну очень надо, ну давайте вот игрочка?»

– Позвонить-то может. Я же не знаю, для чего человек звонит. Есть номер, есть звонок, а что хотят сказать – я не знаю. Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют.

Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Надо, чтобы народ убедился»

Источник: Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+