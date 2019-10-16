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  • Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

16 октября 2019, 06:15
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о личных качествах своих игроков.

«Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры – это уходит на второй план, когда знаем, за что…

Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют… Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили», – сказал тренер в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1».

  • На прошлой неделе россияне оформили путевку на Евро-2020.
  • Часть матчей финального раунда пройдет в Санкт-Петербурге.
  • Черчесов работает со сборной России больше трех лет.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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BlackMurder
1571197853
Платите им зп 30 тысяч, это средняя зарплата по России и увидите, какой будет не утешительный результат!!! Они играют все за деньги
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Путник 13
1571200311
Соловьеву место на эшафоте ..а не в эфире про футбол.
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Asbjorn
1571205787
Эт конечно хорошо, что вышли, но, не стоит в эйфорию впадать, сильных соперников, кроме Бельгии, в группе нет, так что выход был ожидаем и предсказуем
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nik55
1571206193
они любят в первую очередь деньги а на болельщиков и страну им наплевать------''это ваши проблемы''
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AZ
1571207781
Имея такую ЗП как у кривоногих наших и лысого, я бы тоже любил страну свою..
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Старикан
1571208024
Любят себя в футболе! А на страну, если не будет платить бабла, им наплевать!
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Mister_Tomsk
1571211965
очнитесь обезьяны, которые пишут, это их работа, за которую им платят, а если у вас талант, только в пятерочке работать, да охранником в чопе, виноваты вы сами, зависть плохое чувство, кто вам не давал закрепить себя в миллионах? вы сами. а теперь на всех их поносом льете.
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general.lizyukov
1571212078
Человек, который требует миллион за честь выступать в футболке своей страны - не любит её. Он обычный потребитель. Забесплатно должны играть. Просто чтоб иметь возможность представлять миллионы своих соотечественников.
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Axe111
1571212652
Особенно РУССКИЕ ИЗ БРАЗИЛИИ
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Боцман59rus
1571216791
Один зашкварник пригласил,второй, надутый павлин пришел... На выходе имеем диалог двух ******
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