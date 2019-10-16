Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о личных качествах своих игроков.

«Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры – это уходит на второй план, когда знаем, за что…

Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют… Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили», – сказал тренер в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1».