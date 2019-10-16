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    Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о личных качествах своих игроков.

    «Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры – это уходит на второй план, когда знаем, за что…

    Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют… Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили», – сказал тренер в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1».

    • На прошлой неделе россияне оформили путевку на Евро-2020.
    • Часть матчей финального раунда пройдет в Санкт-Петербурге.
    • Черчесов работает со сборной России больше трех лет.

    Источник: Sports.ru

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    16.10.2019 06:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 октября 2019, 12:06

      Один зашкварник пригласил,второй, надутый павлин пришел...
      На выходе имеем диалог двух ******

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3590

      Axe111 16 октября 2019, 10:57

      Особенно РУССКИЕ ИЗ БРАЗИЛИИ

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 16 октября 2019, 10:47

      Человек, который требует миллион за честь выступать в футболке своей страны - не любит её. Он обычный потребитель.
      Забесплатно должны играть. Просто чтоб иметь возможность представлять миллионы своих соотечественников.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 16 октября 2019, 10:46

      очнитесь обезьяны, которые пишут, это их работа, за которую им платят, а если у вас талант, только в пятерочке работать, да охранником в чопе, виноваты вы сами, зависть плохое чувство, кто вам не давал закрепить себя в миллионах? вы сами. а теперь на всех их поносом льете.

      -1
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      Рейтинг: +7395

      Старикан > Mister_Tomsk 16 октября 2019, 15:25

      Что-то не узнаю тебя? ...Кокорин?... Мамаев?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7395

      Старикан 16 октября 2019, 09:40

      Любят себя в футболе! А на страну, если не будет платить бабла, им наплевать!

      3
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      Рейтинг: +3420

      AZ 16 октября 2019, 09:36

      Имея такую ЗП как у кривоногих наших и лысого, я бы тоже любил страну свою..

      2
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      Рейтинг: +8125

      nik55 16 октября 2019, 09:09

      они любят в первую очередь деньги а на болельщиков и страну им наплевать------''это ваши проблемы''

      2
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      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > nik55 16 октября 2019, 09:30

      Ну ты аршавина не путай с новыми молодыми игроками

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 октября 2019, 09:03

      Эт конечно хорошо, что вышли, но, не стоит в эйфорию впадать, сильных соперников, кроме Бельгии, в группе нет, так что выход был ожидаем и предсказуем

      4
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      Рейтинг: +28706

      silver29 16 октября 2019, 08:04

      Встретились два фанфарона ((((

      0
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      Рейтинг: +215

      Vis-ok 16 октября 2019, 07:49

      Это он про Корина и Мамая?

      1
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