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    Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» поговорил о предстоящем матче девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против бельгийцев. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.

    – Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами.

    – И надо побеждать.

    – Надо, хотим. Вот, сравним, потому что при всем уважении к тем командам… Это хорошие команды: и Шотландия, и Кипр. Мы в мое время с ними играли, не могли выиграть. Сам принимал участие. Поэтому не так все просто.

    • На прошлой неделе россияне оформили путевку на Евро-2020.
    • Часть матчей финального раунда пройдет в Санкт-Петербурге.
    • Черчесов работает со сборной России больше трех лет.

    Источник: Sports.ru

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