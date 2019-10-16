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  • Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

16 октября 2019, 07:38
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» поговорил о предстоящем матче девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против бельгийцев. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.

– Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами.

– И надо побеждать.

– Надо, хотим. Вот, сравним, потому что при всем уважении к тем командам… Это хорошие команды: и Шотландия, и Кипр. Мы в мое время с ними играли, не могли выиграть. Сам принимал участие. Поэтому не так все просто.

  • На прошлой неделе россияне оформили путевку на Евро-2020.
  • Часть матчей финального раунда пройдет в Санкт-Петербурге.
  • Черчесов работает со сборной России больше трех лет.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Bozigit
1571208548
Надо побеждать
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ArReal
1571211783
Надо побеждать, хотим ... но не можем...
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VVM1964
1571215396
Побеждать хотелось бы , но силы явно не равны ((( , однако это футбол - все бывает , но лучше это " все бывает " пусть выстрелит на ЕВРО 2020 )))
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Звезда запаса
1571217327
Про бумажку в стиле Уткина - ничего не понятно.
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Рубинище
1571218760
лакмусовая бумажка может по синеть или по краснеть- зависит от среды , но ни как не от лакмусовой бумажки. и тем более не от правильности "окунания". Он не понимает, о чём говорит, когда умничает.
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SPACE TRUCKIN
1571241125
надо побеждать...пох с каким счётом...а то некоторые яремчуки обвиняют нас в бахвальстве...дескать,Шотландия не Португалия...ну все в курсе,думаю...
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woyser
1571266529
Игра с Бельгией и покажет всю силу. У многих игроков короны то попадают.
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