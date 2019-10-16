Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» поговорил о предстоящем матче девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против бельгийцев. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.

– Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами.

– И надо побеждать.

– Надо, хотим. Вот, сравним, потому что при всем уважении к тем командам… Это хорошие команды: и Шотландия, и Кипр. Мы в мое время с ними играли, не могли выиграть. Сам принимал участие. Поэтому не так все просто.