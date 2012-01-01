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    Соловьев получил от Черчесова майку сборной России. Ранее телеведущий называл игроков команды «жирными, мерзкими, зажравшимися котами»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1». Специалист подарил журналисту футболку команды с фамилией форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Дзюба? Учитывая мои размеры… Я вполовину Дзюбы ростом», – такой была реакция телеведущего.

    • Соловьев критиковал сборную России после Евро-2012 (команда не вышла из группы), называя игроков «жирными, мерзкими, зажравшимися котами».
    • На прошлой неделе россияне оформили путевку на Евро-2020.
    • Часть матчей финального раунда пройдет в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3631

      nik55 9 минут назад

      2 дебила это сила

      0
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      Рейтинг: +1242

      AZ 21 минуту назад

      Позорник лысый!

      0
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      Рейтинг: +4017

      filosof sparty 28 минут назад

      Черчес в вечернем мудозвоне? Это что, смена формата?)))

      0
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      Рейтинг: +422

      Из Твери Леха 33 минуты назад

      Шкварнулся Черчес окончательно.

      4
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      Рейтинг: +3707

      paracetamol 41 минуту назад

      Это все про Черчесова. Забыли только слово лысый!

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      Рейтинг: +1628

      isa361 > paracetamol 34 минуты назад

      Тогда Черчесов не руководил командой.

      1
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      Рейтинг: +3005

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Откуда берутся все эти Черчесовы , Соловьевы !!! Это , что за наказание нашей стране !?

      1
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      Рейтинг: +2923

      AtticusFinch 56 минут назад

      Физрук на программе "Соловьиный помёт" вручил футболку жирному мерзкому зажравшемуся пропагандисту)

      3
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      Рейтинг: +11972

      bset 1 час назад

      Негативно отношусь к Соловьеву, но к чему его добавили про "жирных, мерзких и зажравшихся"?) Покажите мне хоть одного человека, кто после ЧЕ-2012 называл их молодцами, гордостью страны?) А теперь мы радуемся за них. Да и от тех игроков, что в 2012 году играли, практически никого не осталось.

      1
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      Рейтинг: +350

      Давид59 > bset 41 минуту назад

      Соглашусь с Вами. К нынешнему составу это не относится. Но от этого мерзость Соловьёва меньше не становится

      1
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      Рейтинг: +7053

      silver29 1 час назад

      Кстати, все эти эпитеты«жирный, мерзкий, зажравшийся кот» подходят источнику звука ((((лично я еще добавлю лживый.

      2
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      Рейтинг: +2998

      RotBerg 1 час назад

      Трипер тот ещё этот Соловьев

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