Соловьев получил от Черчесова майку сборной России. Ранее телеведущий называл игроков команды «жирными, мерзкими, зажравшимися котами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1». Специалист подарил журналисту футболку команды с фамилией форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба? Учитывая мои размеры… Я вполовину Дзюбы ростом», – такой была реакция телеведущего.