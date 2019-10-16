Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соловьев получил от Черчесова майку сборной России. Ранее телеведущий называл игроков команды «жирными, мерзкими, зажравшимися котами»

Соловьев получил от Черчесова майку сборной России. Ранее телеведущий называл игроков команды «жирными, мерзкими, зажравшимися котами»

16 октября 2019, 07:15
44

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1». Специалист подарил журналисту футболку команды с фамилией форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба? Учитывая мои размеры… Я вполовину Дзюбы ростом», – такой была реакция телеведущего.

  • Соловьев критиковал сборную России после Евро-2012 (команда не вышла из группы), называя игроков «жирными, мерзкими, зажравшимися котами».
  • На прошлой неделе россияне оформили путевку на Евро-2020.
  • Часть матчей финального раунда пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1571202913
Физрук на программе "Соловьиный помёт" вручил футболку жирному мерзкому зажравшемуся пропагандисту)
Ответить
САДЫЧОК
1571203701
Откуда берутся все эти Черчесовы , Соловьевы !!! Это , что за наказание нашей стране !?
Ответить
Из Твери Леха
1571204273
Шкварнулся Черчес окончательно.
Ответить
Давид59
1571207090
Бедный Дзюба. Теперь его футболка вся в помёте будет
Ответить
InterMilLano1908
1571207572
Соловей то себе гражданство Италии делает, там уже петицию подписали 72к человек что бв ему не дали гражданство и внесли его в список магнитского
Ответить
Старикан
1571207661
Новая серия "Тупой и ещё тупее"
Ответить
ШАХ
1571209665
Саламыч!!! Как ты умудрился так вляпаться???!!! Есть места, куда порядочный человек никогда не пойдёт!! Ты угодил в самое то!!! Обниматься с этим мудаком, это клеймо!
Ответить
Axe111
1571212601
Да он знатный лизоблюд
Ответить
jet andy
1571224799
Я и раньше то Саламыча не жаловал, а теперь вообще всякое уважение к нему потерял. А со вторым все уже давно понятно. Подстилка режима.
Ответить
Sviro
1571225852
Не ожидал такой херни от Че. Участие в соловьином помёте - пятно на всю жизнь.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+