Соловьев получил от Черчесова майку сборной России. Ранее телеведущий называл игроков команды «жирными, мерзкими, зажравшимися котами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1». Специалист подарил журналисту футболку команды с фамилией форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба? Учитывая мои размеры… Я вполовину Дзюбы ростом», – такой была реакция телеведущего.
- Соловьев критиковал сборную России после Евро-2012 (команда не вышла из группы), называя игроков «жирными, мерзкими, зажравшимися котами».
- На прошлой неделе россияне оформили путевку на Евро-2020.
- Часть матчей финального раунда пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: Бомбардир.ру