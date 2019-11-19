Россия - Бельгия

да уж 3 подряд,хотели бы и больше забили
|1 тур
|21 марта, четверг
|22:45
|Бельгия
|3:1
|Россия
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|10
|0
|0
|40:3
|+37
|30
|2.
|Россия
|10
|8
|0
|2
|33:8
|+25
|24
|3.
|Шотландия
|10
|5
|0
|5
|16:19
|-3
|15
|4.
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|15:20
|-5
|10
|5.
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|13:17
|-4
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:51
|-50
|0
да уж 3 подряд,хотели бы и больше забили
Гол! Джикия забивает! Распечатала ворота Куртуа!
Джикия ркспечаталА...
Авторы грамотеи
Ну что? Проиграли? Начнете хейтить? - вот он ваш уровень и т.п???
Расскажите как игра проходила
Меня удивляют комментаторы, которые при такой позорной игре восхищяются игроками сборной достойной убойной критики. И, наверняка, между собой будут говорить совершенно противоположное. Потому, что нынешняя игра для любого специалиста ясно показала, что слаба наша сборная для европейского уровня. И что бы не говорили о выходе её в финал со второго места это всё дифирамбы. Если бы в группе была бы ещё одна команда топ в Европе, то наша сборная была бы третьей и не попала в финал. А комментаторы с чувством глубокого удовлетворения говорят:"Хоть не в сухую проиграли". К чему эта ложь.
Только двое и что-то из себя представляют, как игроки сборной: Бакаев и Джикия.
По странному совпадению оба - спартаковцы. )
Нет. По сравнению с бельгийцами никто ничего не представляет. Разные лиги.
Так даже если Месси поставить в сборную России, то на фоне сборной Бельгии наша команда с Месси тоже будет смотреться убого.
Два г..на...
Как и их команда
Бельгийцы показывают другой уровень. Нашим пока недоступный.
Черчесов после 20 минуты стоит отмазки и отгрызки придумывает...
Зачем он заменил великую грозу сан Марино и Кипра Дзюбу ? )))) комличенко надо было выпускать в основе . От бревна толку нету .
Чуба так-то ЗМС, а Комличенко нет, выбор ачивидин