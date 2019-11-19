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Судьи
Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
Материалы

Россия - Бельгия

16.11.2019, Суббота, 20:00 мск Трансляция: Первый канал Отбор ЧЕ-2020, 9 тур Россия - Бельгия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа I
1 тур
21 марта, четверг 22:45 Бельгия 3:1 Россия
Товарищеские матчи. Сборные 2017

28 марта, вторник 19:00 Россия 3:3 Бельгия
Чемпионат мира 2014, группа H
2 тур
22 июня, воскресенье 20:00 Бельгия 1:0 Россия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 19:00 Россия 0:2 Бельгия
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 10 0 0 40:3 +37 30
2. Россия 10 8 0 2 33:8 +25 24
3. Шотландия 10 5 0 5 16:19 -3 15
4. Кипр 10 3 1 6 15:20 -5 10
5. Казахстан 10 3 1 6 13:17 -4 10
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1:51 -50 0
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    Рейтинг: +62

    Veselovskyi 2 июня 2020, 08:55

    да уж 3 подряд,хотели бы и больше забили

    0
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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA 17 ноября 2019, 00:02

    Гол! Джикия забивает! Распечатала ворота Куртуа!





    Джикия ркспечаталА...

    Авторы грамотеи

    2
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    Рейтинг: +1282

    Джой 16 ноября 2019, 22:44

    Ну что? Проиграли? Начнете хейтить? - вот он ваш уровень и т.п???
    Расскажите как игра проходила

    -1
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > Джой 16 ноября 2019, 23:08

    Это блать наш уровень футбола. И слов других нет. Скорей сборная Бразилии по хоккею станет чемпионом мира, чем наша по футболу.

    2
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    Рейтинг: +257

    vikrub 16 ноября 2019, 22:08

    Меня удивляют комментаторы, которые при такой позорной игре восхищяются игроками сборной достойной убойной критики. И, наверняка, между собой будут говорить совершенно противоположное. Потому, что нынешняя игра для любого специалиста ясно показала, что слаба наша сборная для европейского уровня. И что бы не говорили о выходе её в финал со второго места это всё дифирамбы. Если бы в группе была бы ещё одна команда топ в Европе, то наша сборная была бы третьей и не попала в финал. А комментаторы с чувством глубокого удовлетворения говорят:"Хоть не в сухую проиграли". К чему эта ложь.

    4
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    Рейтинг: +5113

    hunta 16 ноября 2019, 21:56

    "... но там наши помешали друг другу..... " Это квинтэссенция нашего футбола...

    1
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    Рейтинг: +21152

    derrik2000 16 ноября 2019, 21:54

    Только двое и что-то из себя представляют, как игроки сборной: Бакаев и Джикия.
    По странному совпадению оба - спартаковцы. )

    2
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    Рейтинг: +204

    Juic > derrik2000 16 ноября 2019, 21:58

    Нет. По сравнению с бельгийцами никто ничего не представляет. Разные лиги.

    2
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    Рейтинг: +21152

    derrik2000 > Juic 16 ноября 2019, 21:59

    Так даже если Месси поставить в сборную России, то на фоне сборной Бельгии наша команда с Месси тоже будет смотреться убого.

    2
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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA > derrik2000 17 ноября 2019, 00:03

    Два г..на...
    Как и их команда

    0
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    Рейтинг: +204

    Juic 16 ноября 2019, 21:53

    Бельгийцы показывают другой уровень. Нашим пока недоступный.

    1
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    Рейтинг: +463

    Great Tartaria 16 ноября 2019, 21:52

    Черчесов после 20 минуты стоит отмазки и отгрызки придумывает...

    3
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    Рейтинг: +174

    iurylario 16 ноября 2019, 21:48

    это еще дебрюйне не напрягался

    3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 16 ноября 2019, 21:45

    Зачем он заменил великую грозу сан Марино и Кипра Дзюбу ? )))) комличенко надо было выпускать в основе . От бревна толку нету .

    3
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    Рейтинг: +4486

    Snek > dinar7777dinar 16 ноября 2019, 21:47

    Чуба так-то ЗМС, а Комличенко нет, выбор ачивидин

    2
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