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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Россия - Бельгия
Россия - Бельгия: обзор матча 16 ноября 2019
Россия
16.11.2019, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 9 тур
1 : 4
Завершен
Бельгия
79'
Г. Джикия
19'
Т. Азар
33'
Э. Азар
40'
Э. Азар
72'
Р. Лукаку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Бельгия
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Дзюба
80'
ГОЛ! 1:4!
Г. Джикия
79'
77'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
72'
ГОЛ! 0:4!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
67'
Замена
Д. Денайе
️️️️
Т. Вермален
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Р. Зобнин
62'
52'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Мертенс
Замена
З. Бакаев
️️️️
Ю. Жирков
50'
49'
Травма
Д. Мертенс
40'
ГОЛ! 0:3!
Э. Азар
Пас отдал
К. Де Брюйне
33'
ГОЛ! 0:2!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Лукаку
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
С. Петров
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПАЗ
16
Торган Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Эден Азар
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
18
Жирков
11
Зобнин
7
Оздоев
11
Миранчук
20
Ионов
22
Дзюба
3-1-1-2-3
1
Куртуа
4
Боята
3
Вермален
2
Алдервейрелд
21
Кастань
6
Витсель
7
Де Брюйне
16
Азар
14
Мертенс
9
Лукаку
10
Азар
11
Зобнин
23
Кузяев
23
Кузяев
11
Зобнин
18
Жирков
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Жирков
22
Дзюба
7
Комличенко
7
Комличенко
22
Дзюба
3
Вермален
18
Денайе
18
Денайе
3
Вермален
14
Мертенс
8
Тилеманс
8
Тилеманс
14
Мертенс
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
Остались в запасе
Россия
Бельгия
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
14
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
12
Симон Миньоле
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
16
Сослан Джанаев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
14
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Россия - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Первый канал
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