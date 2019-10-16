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  • Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Надо, чтобы народ убедился»

Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Надо, чтобы народ убедился»

16 октября 2019, 10:25
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«На эту тему я один раз уже дал комментарий. Не хочу в эту полемику вообще вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Но это всe-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым», – сказал Черчесов.

  • Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года, а Мамаев – в июне 2016 года.
  • Оба футболиста в октябре прошлого года угодили в СИЗО, затем их осудили и отправили в исправительную колонию.
  • 17 сентября игроки вышли на свободу условно-досрочно.

Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

Источник: Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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TOL47
1571215390
Так они только весной будут играть, какая сборная сейчас.
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serppion
1571215518
Красная карточка сгорает, а судимость погашать надо. И так на всю оставшуюся жизнь пятно в биографии. Впрочем, такой, как Кокорин судимостью еще гордиться станет.
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woyser
1571218097
Нет. Они в сборной не нужны. Достойных ребят хватает, молодые подтягиваются.
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Рубинище
1571220014
Какорина место Ионова, Мамаева место Ахметова - они даже в таком состоянии сильнее, а уж тем более когда в форме будут.
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vladimir-7
1571220177
С каких это пор С.Черчесов и его штаб прислушиваются к мнению народа или эти слова так, для прессы? Это во-первых. Во-вторых, они могут начать играть в играх РПЛ после окончания срока судимости, а о сборной вообще разговора никто не ведет, кроме Соловьева.
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Sviro
1571220700
Даже, если докажут, уголовникам не место в сборной. Подведут в любую минуту!!
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egor tikhonov
1571224567
пусть побудут в шкуре людей. ( с судимостью не берём )
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slavа0508
1571240614
Думаю сборной они особо и не нужны,,,,костяк уже устоялся,,и если будут появляться новые то лучше уже из молодёжи,,,Соболев,Чалов и ещё 3-4 игрока ждут своего шанса,,,,
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paracetamol
1571242636
Ну конечно, народ решает кто будет играть, а кто нет! Давай референдум проведем или майдан!
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