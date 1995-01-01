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    Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Надо, чтобы народ убедился»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

    «На эту тему я один раз уже дал комментарий. Не хочу в эту полемику вообще вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Но это всe-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым», – сказал Черчесов.

    • Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года, а Мамаев – в июне 2016 года.
    • Оба футболиста в октябре прошлого года угодили в СИЗО, затем их осудили и отправили в исправительную колонию.
    • 17 сентября игроки вышли на свободу условно-досрочно.

    Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

    Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

    Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

    Источник: Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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