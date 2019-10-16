Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Надо, чтобы народ убедился»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«На эту тему я один раз уже дал комментарий. Не хочу в эту полемику вообще вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Но это всe-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым», – сказал Черчесов.

Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года, а Мамаев – в июне 2016 года.

Оба футболиста в октябре прошлого года угодили в СИЗО, затем их осудили и отправили в исправительную колонию.

17 сентября игроки вышли на свободу условно-досрочно.

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