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    Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на критику касательно однообразия игры национальной команды.

    – Вас часто критикуют за рисунок игры. Меня это всегда удивляет. У нас всегда очень большое количество специалистов, которые сами никогда ничего не выигрывали и мяч видели только по телевизору, но зато всегда уверенно рассуждают, объясняют, как надо, а вот модно, не модно...

    – Вы сейчас про рисунок сказали, я вспомнил один анекдот. Один приходит к портретисту и говорит: «Ну вы как, мой портрет-то нарисуете?». «Конечно, конечно». Посмотрел, он уходит, на второй день говорит: «Все готово, приезжайте». Он приезжает, открывает холст, а там написано: «Дурак». Он говорит: «А где мой портрет?». «А я художник, я так вижу!».

    Поэтому каждый видит по-своему... Но у нас, согласитесь, каждый раз конкретная игра с конкретным соперником. И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться. Когда говорят, что мы играем в свою игру... Ну... Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
    • На прошлой неделе команда досрочно оформила путевку на Евро-2020.

    Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

    Черчесов – об игре с Бельгией: «Лакмусовую бумажку нужно в правильное окунуть. Надо побеждать, хотим»

    Источник: Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20978

      gol_kak_sokol 35 минут назад

      Портреты Черчеса и Соловьева давно нарисованы таким художником.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9961

      vladimir-7 1 час назад

      Два придурка ведут "светскую беседу", один задает дурацкие вопросы,
      а другой дает дурацкие ответы.

      1
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      Рейтинг: +267

      Spinorr > vladimir-7 49 минут назад

      "Умный" ответ на дурацкий вопрос... это фантастика!

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