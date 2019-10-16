Черчесов: «Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» ответил на критику касательно однообразия игры национальной команды.

– Вас часто критикуют за рисунок игры. Меня это всегда удивляет. У нас всегда очень большое количество специалистов, которые сами никогда ничего не выигрывали и мяч видели только по телевизору, но зато всегда уверенно рассуждают, объясняют, как надо, а вот модно, не модно...

– Вы сейчас про рисунок сказали, я вспомнил один анекдот. Один приходит к портретисту и говорит: «Ну вы как, мой портрет-то нарисуете?». «Конечно, конечно». Посмотрел, он уходит, на второй день говорит: «Все готово, приезжайте». Он приезжает, открывает холст, а там написано: «Дурак». Он говорит: «А где мой портрет?». «А я художник, я так вижу!».

Поэтому каждый видит по-своему... Но у нас, согласитесь, каждый раз конкретная игра с конкретным соперником. И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться. Когда говорят, что мы играем в свою игру... Ну... Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.

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