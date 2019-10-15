УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения, выложив его двойной сейв в матче с «Интером»

УЕФА опубликовал поздравление экс-голкиперу «Спартака» и сборной России Александру Филимонову.

«Сегодня 46 лет исполнилось бывшему вратарю московского «Спартака» и сборной России Александру Филимонову! Вспоминаем удивительный двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в октябре 1998-го», – говорится в сообщении русскоязычного твиттера УЕФА.

В октябре 1998 года в групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

По итогам этапа «Спартак» занял третье место в группе после «Реала» и «Интера».