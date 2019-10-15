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    УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения, выложив его двойной сейв в матче с «Интером»

    УЕФА опубликовал поздравление экс-голкиперу «Спартака» и сборной России Александру Филимонову.

    «Сегодня 46 лет исполнилось бывшему вратарю московского «Спартака» и сборной России Александру Филимонову! Вспоминаем удивительный двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в октябре 1998-го», – говорится в сообщении русскоязычного твиттера УЕФА.

    • В октябре 1998 года в групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • По итогам этапа «Спартак» занял третье место в группе после «Реала» и «Интера».

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2364

      TOMSON 35 минут назад

      У Фили за карьеру не мало сейвов. С теми же Французами тащил не мало. Но к сожалению его запомнили по той роковой ошибке. И вроде тот же Акинфеев совершал куда более «страшные» привозы, но про него комментаторы кричат великий, а о Филе предпочитают молчать.
      С днём рождения Александр! Хорошо что хоть на западе помнят о его великих днях.

      3
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      Рейтинг: +1643

      Борат 51 минуту назад

      молодцы уефа, на днюху вспомнили сэйв, а не бабочку от шевы )))
      хотя и сэйвы эти не помогли пройти интер...

      0
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      Рейтинг: +6147

      piligrim1986 52 минуты назад

      помню, смотрел по телеку)))))

      3
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      Рейтинг: +253

      IVAN53 1 час назад

      Я был на трибуне)))

      2
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