УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения, выложив его двойной сейв в матче с «Интером»

У Фили за карьеру не мало сейвов. С теми же Французами тащил не мало. Но к сожалению его запомнили по той роковой ошибке. И вроде тот же Акинфеев совершал куда более «страшные» привозы, но про него комментаторы кричат великий, а о Филе предпочитают молчать.
С днём рождения Александр! Хорошо что хоть на западе помнят о его великих днях.
УЕФА опубликовал поздравление экс-голкиперу «Спартака» и сборной России Александру Филимонову.
«Сегодня 46 лет исполнилось бывшему вратарю московского «Спартака» и сборной России Александру Филимонову! Вспоминаем удивительный двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в октябре 1998-го», – говорится в сообщении русскоязычного твиттера УЕФА.
- В октябре 1998 года в групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
- По итогам этапа «Спартак» занял третье место в группе после «Реала» и «Интера».
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 15, 2019