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  • УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения, выложив его двойной сейв в матче с «Интером»

УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения, выложив его двойной сейв в матче с «Интером»

15 октября 2019, 14:55
8

УЕФА опубликовал поздравление экс-голкиперу «Спартака» и сборной России Александру Филимонову.

«Сегодня 46 лет исполнилось бывшему вратарю московского «Спартака» и сборной России Александру Филимонову! Вспоминаем удивительный двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в октябре 1998-го», – говорится в сообщении русскоязычного твиттера УЕФА.

  • В октябре 1998 года в групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • По итогам этапа «Спартак» занял третье место в группе после «Реала» и «Интера».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Интер Спартак Филимонов Александр
Комментарии (8)
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IVAN53
1571141900
Я был на трибуне)))
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piligrim1986
1571142523
помню, смотрел по телеку)))))
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Старикан
1571146765
Вот так один косяк за сборную перечеркнул всю карьеру не плохого вратаря...а за работу в Спартаке спасибки! С днюхой!
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Антибиотик
1571151194
Молодцы! Я думал, что УЕФА только деньги распределять умеет.
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Владислав Vlad
1571154037
Филя - легенда Спартака.
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Decorhome
1571669198
Это было круто
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