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    Видаль: «Гризманну было тяжело влиться в коллектив в «Барселоне». Он перешел в лучшую команду мира»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал об адаптации в команде форварда Антуана Гризманна. Его купили летом у мадридского «Атлетико».

    «Гризманну было тяжело адаптироваться, влиться в коллектив. Он перешел в лучшую команду мира, здесь собраны лучшие футболисты. До этого Гризманн выступал за команду с противоположной философией. При этом он очень качественный игрок», – цитирует чилийца AS.

    • В текущем сезоне Примеры Гризманн провел семь матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • Рыночная стоимость форварда – 130 миллионов евро.
    • «Барселона» в Примере занимает второе место.

    Источник: AS

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