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  • Видаль: «Гризманну было тяжело влиться в коллектив в «Барселоне». Он перешел в лучшую команду мира»

Видаль: «Гризманну было тяжело влиться в коллектив в «Барселоне». Он перешел в лучшую команду мира»

12 октября 2019, 22:51

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал об адаптации в команде форварда Антуана Гризманна. Его купили летом у мадридского «Атлетико».

«Гризманну было тяжело адаптироваться, влиться в коллектив. Он перешел в лучшую команду мира, здесь собраны лучшие футболисты. До этого Гризманн выступал за команду с противоположной философией. При этом он очень качественный игрок», – цитирует чилийца AS.

  • В текущем сезоне Примеры Гризманн провел семь матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
  • Рыночная стоимость форварда – 130 миллионов евро.
  • «Барселона» в Примере занимает второе место.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Видаль Артуро Гризманн Антуан
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