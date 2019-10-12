Видаль: «Гризманну было тяжело влиться в коллектив в «Барселоне». Он перешел в лучшую команду мира»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал об адаптации в команде форварда Антуана Гризманна. Его купили летом у мадридского «Атлетико».
«Гризманну было тяжело адаптироваться, влиться в коллектив. Он перешел в лучшую команду мира, здесь собраны лучшие футболисты. До этого Гризманн выступал за команду с противоположной философией. При этом он очень качественный игрок», – цитирует чилийца AS.
- В текущем сезоне Примеры Гризманн провел семь матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
- Рыночная стоимость форварда – 130 миллионов евро.
- «Барселона» в Примере занимает второе место.
Источник: AS