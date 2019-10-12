Моуринью: «Если говорить только о таланте и навыках, то Роналдо – лучший футболист в истории»

Португальский тренер Жозе Моуринью считает, что на пике формы бразилец Роналдо превосходил португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.
«Роналдо – это феномен. Криштиану и Месси провели более долгие карьеры, они на вершине уже на протяжении 15 лет. Но если мы говорим только о таланте и навыках, то никто не превзойдет Роналдо.
Когда он играл в «Барселоне» под руководством Бобби Робсона, я осознавал, что это лучший футболист в истории. Травмы остановили эту гонку, которая могла бы стать еще более невероятной. Однако талант этого 19-летнего парня был удивительным», – сказал Моуринью.
- В течение карьеры Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
- За сборную Бразилии форвард провел 98 матчей и забил 62 гола.
- Всего на клубном уровне он отличился 404 раза в 579 играх.
Источник: Marca