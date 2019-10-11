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    Моуринью: «Если говорить только о таланте и навыках, то Роналдо – лучший футболист в истории»

    Португальский тренер Жозе Моуринью считает, что на пике формы бразилец Роналдо превосходил португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

    «Роналдо – это феномен. Криштиану и Месси провели более долгие карьеры, они на вершине уже на протяжении 15 лет. Но если мы говорим только о таланте и навыках, то никто не превзойдет Роналдо.

    Когда он играл в «Барселоне» под руководством Бобби Робсона, я осознавал, что это лучший футболист в истории. Травмы остановили эту гонку, которая могла бы стать еще более невероятной. Однако талант этого 19-летнего парня был удивительным», – сказал Моуринью.

    Источник: Marca

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