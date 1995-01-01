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    Обамеянг – лучший игрок АПЛ в сентябре

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.

    Помимо габонца на награду претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (оба – «Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Рикарду Перейра («Лестер»), Каллум Уилсон («Борнмут») и Джон МакГинн («Астон Вилла»).

    • В сентябре Обамеянг забил пять голов в четырех матчах АПЛ.
    • Для него это вторая подобная награда, впервые он ее получал в октябре 2018 года.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +601

      Сенситив 1 час назад

      про луччих в АПЛ с болел нормальных, скажет вам любой чувак,
      что луччие же наши, с Арсенала пацаны, вот как-то так...))

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