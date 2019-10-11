Обамеянг – лучший игрок АПЛ в сентябре

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.
Помимо габонца на награду претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (оба – «Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Рикарду Перейра («Лестер»), Каллум Уилсон («Борнмут») и Джон МакГинн («Астон Вилла»).
- В сентябре Обамеянг забил пять голов в четырех матчах АПЛ.
- Для него это вторая подобная награда, впервые он ее получал в октябре 2018 года.
Источник: Официальный сайт АПЛ