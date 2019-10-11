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Обамеянг – лучший игрок АПЛ в сентябре

11 октября 2019, 14:40
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Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.

Помимо габонца на награду претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (оба – «Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Рикарду Перейра («Лестер»), Каллум Уилсон («Борнмут») и Джон МакГинн («Астон Вилла»).

  • В сентябре Обамеянг забил пять голов в четырех матчах АПЛ.
  • Для него это вторая подобная награда, впервые он ее получал в октябре 2018 года.

Источник: Официальный сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (1)
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Сенситив
1570795870
про луччих в АПЛ с болел нормальных, скажет вам любой чувак, что луччие же наши, с Арсенала пацаны, вот как-то так...))
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