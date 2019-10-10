Отбор Евро-2020. Россия дома разгромила Шотландию, у Дзюбы дубль

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле одержала крупную победу над Шотландией со счетом 4:0.

Дубль в свой актив записал капитан национальной команды Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.

Россияне выиграли в шести матчах из семи и идут на втором месте в группе квалификации, уступая только Бельгии.

Отбор Евро-2020. Группа I. 7-й тур

Россия – Шотландия – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 57; 2:0 – Оздоев, 60; 3:0 – Дзюба, 70; 4:0 – Головин, 84.

Россия: Гилерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

Предупреждение: нет – Флек, 41.

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