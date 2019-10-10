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  • Отбор Евро-2020. Россия дома разгромила Шотландию, у Дзюбы дубль

Отбор Евро-2020. Россия дома разгромила Шотландию, у Дзюбы дубль

10 октября 2019, 23:38
64

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле одержала крупную победу над Шотландией со счетом 4:0.

Дубль в свой актив записал капитан национальной команды Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.

Россияне выиграли в шести матчах из семи и идут на втором месте в группе квалификации, уступая только Бельгии.

Отбор Евро-2020. Группа I. 7-й тур

Россия – Шотландия – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 57; 2:0 – Оздоев, 60; 3:0 – Дзюба, 70; 4:0 – Головин, 84.

Россия: Гилерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

Предупреждение: нет – Флек, 41.

Календарь отбора ЧЕ-2020

Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Шотландия
Комментарии (64)
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VVM1964
1570740110
Это вам за наших регбистов ответочка ))) Молодцы - сделан еще один очень уверенный шаг !
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kazak161
1570740182
С победой Россия!
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PUZIAKA
1570740326
Спасибо за игру, ребята! Главное на самом евро запал не растерять!
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Д Альбертини
1570740653
Всех с победой)) красавчики. Дзюба с Джикией конечно чётко от играли матч! На максимуме! Аплодирую стоя. Всей команде спасибо!))
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knikos
1570740823
У нас в команде есть Два монстра - Дзюба и Джикия . Спасибо за игру !!!
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Вомбат
1570740934
Всех адекватных болельщиков России поздравляю с отличной игрой, которую наша команда показала во втором тайме. В первом прощупывали соперника, во втором нажали и те посыпались. Классная игра. Так бы сыграть и на Евро!
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BarStep
1570741050
Дзюба шикарен! Джикия скала! Головин мотор! Фернандес красава! Сборная спасибо!
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bulldojic
1570741332
плюс боления за непредсказуемые команды (наша сборная, спартак) в том, что всегда надеешься на успех, но игра может пойти по любому сценарию. и когда команде удаётся зажечь или сотворить чудо, это воспринимается особенно эйфорично. в отличие от других команд, не страдающих недугом непредсказуемости. и сегодня наши подарили озерцо эмоций на ночь. спасибо парни. какими бы кривоногими некоторые из вас ни были в обычных ситуациях, порой вы можете зажечь. М-О-Л-О-Д-Ц-Ы
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Snek
1570741526
Шотландцы мёртвые, как будто только из моргаи единственная из цель на игру, засушить игру. Наши второй тайм выдали топовым, порадовали если честно. Не ожидал такого от "черчесовской" сборной.
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батог
1570764651
Ребята молодцы !!! Всех с победой !!!
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