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    Отбор Евро-2020. Россия дома разгромила Шотландию, у Дзюбы дубль

    В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле одержала крупную победу над Шотландией со счетом 4:0.

    Дубль в свой актив записал капитан национальной команды Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.

    Россияне выиграли в шести матчах из семи и идут на втором месте в группе квалификации, уступая только Бельгии.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 7-й тур

    Россия – Шотландия – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 57; 2:0 – Оздоев, 60; 3:0 – Дзюба, 70; 4:0 – Головин, 84.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

    Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

    Предупреждение: нет – Флек, 41.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    10.10.2019 23:38
    Комментарии54
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      Рейтинг: +1253

      srg38 20 секунд назад

      Только приехал со стадиона, новые лужники это удобно. 65 тысяч болельщиков присутствовало на матче, отличная атмосфера!

      0
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      Рейтинг: +3022

      Рубинище 24 минуты назад

      Всех с победой.
      Шотландцы днище конечно. Первый тайм мы провалили. ни одного удара с учетом того, что соперник совсем не атаковал. на ЧЕ такого не будет. радует, что всяким колхозам теперь даже шансика не даем. Надеюсь с Кипром дадут отдохнуть Жиркову, Марио и Дзюбе- у них еврокубки , чемп.

      1
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      Рейтинг: +2265

      maygli 27 минут назад

      Всех болельщиков поздравляю с победой.
      Дзюба молодец, реально старается и у него стали получаться красивые голы, первый вообще супер.

      0
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      Рейтинг: +28

      Вальдемар IV 29 минут назад

      ожидаемо, кроме бельгии все мертвецы в группе

      0
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      Рейтинг: +274

      playsh 39 минут назад

      Молодцы,в каждой линии есть лидер.
      Защита -- Фернандес.
      П-защита -- Головин.
      Нападение -- Дзюба.
      Возможны и другие варианты,дело вкуса, но главное,что есть ребята,ведущие за собой.Крепнет хребет,который уже трудно сломать.Всех с победой !!!

      0
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      Рейтинг: +28

      Вальдемар IV > playsh 29 минут назад

      а как же джентльмен года?

      0
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      Рейтинг: +6718

      ivanthebest 53 минуты назад

      Всех с победой!!! Отличный матч! Превосходный результат! Теперь главное как всегда раньше времени не расслабиться и довести дело до логического завершения в Кипре.

      5
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      Рейтинг: +503

      vlad1969 > ivanthebest 45 минут назад

      Кипр прибил казахов! Будет воевать!!

      1
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      Рейтинг: +389

      амани 57 минут назад

      с Бельгией будет видно, насколько боеспособна сборная , на евро нужна будет другая игра, нужно прибавить скорости

      2
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      Рейтинг: +503

      vlad1969 59 минут назад

      СУПЕР!!!!!! МОЛОДЦЫ!!! У КОМАНДЫ ЕСТЬ ЯЙЦА!!!))))))) ДЗЮБА КРАСАВА!!!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +1529

      prtcs 1 час назад

      Молодцы! Головин 3 результативных действия и Дзюба 3. И вся команда - шикарно смотрелись и с обороной порядок! Всех с победой.

      5
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      Рейтинг: +1701

      Snek 1 час назад

      Шотландцы мёртвые, как будто только из моргаи единственная из цель на игру, засушить игру. Наши второй тайм выдали топовым, порадовали если честно. Не ожидал такого от "черчесовской" сборной.

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