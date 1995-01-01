Главные новости дня. Фанаты «Спартака» провели матч Кубка на запертой трибуне, ФИФА подозревают в фальсификации голосов в пользу Месси

Спартаковские фанаты сидели на запертой трибуне в Набережных Челнах.
Объявлен состав молодежной сборной России на матчи с Польшей и Эстонией.
Радимов показал фото с Кокориным на тренировке «Зенита-2».
«ПСЖ» намерен предложить новый контракт Неймару.
ФИФА ответила на обвинения о фальсификации голосов в пользу Месси.
Капитан «Дерби Каунти» выбыл до конца сезона из-за ДТП с участием пьяных игроков.
Месси может выбыть на месяц из-за повреждения бедра.
Форвард «Ниццы» признался, что украл у одноклубника часы стоимостью 70 тысяч евро.
«Ювентус» в своем твиттере перепутал футбольный «Локомотив» с хоккейным.
«Барселона» получила штраф за ранние переговоры с Гризманном.
Фанатов «Спартака» заперли на ключ в игре Кубка. ФИФА такое запрещает