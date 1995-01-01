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    Пьяные игроки «Дерби Каунти» попали в ДТП. Капитан команды Кио не сыграет до конца сезона

    Защитник и капитан «Дерби Каунти» Ричард Кио выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в ДТП.

    Авария случилась во вторник вечером, сообщает Sky Sports. Игроки «Дерби» проводили общекомандный ужин. Большинство из них разъехались по домам около 8 часов вечера.

    Небольшая группа футболистов, в том числе Кио, «распивала спиртное до поздней ночи». После этого игроки сели в автомобиль и устроили ДТП. В результате аварии Кио получил серьезную травму колена, которая не позволит ему играть до конца сезона.

    «Игроки, вовлеченные в инцидент, будут подвергнуты строгому внутреннему расследованию в соответствии с кодексом поведения и дисциплинарными процедурами клуба», – заявили в «Дерби».

    • 33-летний Кио играет в «Дерби» с 2012 года.
    • В текущем сезоне Чемпионшипа он провел за команду восемь матчей.
    • «Дерби» идет на 18-м месте в таблице, команда набрала 8 очков.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8316

      Cules2013 20 минут назад

      ушёл Лэмпард из Дерби и пошли ребята вразнос

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