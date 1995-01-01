Пьяные игроки «Дерби Каунти» попали в ДТП. Капитан команды Кио не сыграет до конца сезона

Защитник и капитан «Дерби Каунти» Ричард Кио выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в ДТП.

Авария случилась во вторник вечером, сообщает Sky Sports. Игроки «Дерби» проводили общекомандный ужин. Большинство из них разъехались по домам около 8 часов вечера.

Небольшая группа футболистов, в том числе Кио, «распивала спиртное до поздней ночи». После этого игроки сели в автомобиль и устроили ДТП. В результате аварии Кио получил серьезную травму колена, которая не позволит ему играть до конца сезона.

«Игроки, вовлеченные в инцидент, будут подвергнуты строгому внутреннему расследованию в соответствии с кодексом поведения и дисциплинарными процедурами клуба», – заявили в «Дерби».