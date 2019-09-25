Фанатов «Спартака» во время матча с КАМАЗом заперли на трибуне на ключ

Сотрудники стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах заперли в клетку фанатов «Спартака» во время очного матча команд в 1/16 финала Кубка России.

На видео, опубликованном журналистом Sport24 Артемом Калининым, видно как стюард закрывает на ключ калитку, через которую осуществлялся вход на гостевой сектор.

«Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом?» – возмущается Калинин.

«Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.

В 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с «Ростовом».