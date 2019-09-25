Фанатов «Спартака» во время матча с КАМАЗом заперли на трибуне на ключ

Пиз**ц там же дети маленькие! Диб**в снизу самих закрыть вместе со всем руководством камаза и стадиона!
Сотрудники стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах заперли в клетку фанатов «Спартака» во время очного матча команд в 1/16 финала Кубка России.
На видео, опубликованном журналистом Sport24 Артемом Калининым, видно как стюард закрывает на ключ калитку, через которую осуществлялся вход на гостевой сектор.
«Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом?» – возмущается Калинин.
- «Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.
- В 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с «Ростовом».
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— Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019