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    Фанатов «Спартака» во время матча с КАМАЗом заперли на трибуне на ключ

    Сотрудники стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах заперли в клетку фанатов «Спартака» во время очного матча команд в 1/16 финала Кубка России.

    На видео, опубликованном журналистом Sport24 Артемом Калининым, видно как стюард закрывает на ключ калитку, через которую осуществлялся вход на гостевой сектор.

    «Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом?» – возмущается Калинин.

    • «Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.
    • В 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с «Ростовом».

    Источник: Твиттер журналиста Артема Калинина

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6982

      ufos73 7 минут назад

      Пиз**ц там же дети маленькие! Диб**в снизу самих закрыть вместе со всем руководством камаза и стадиона!

      1
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      Рейтинг: +300

      Из Твери Леха 8 минут назад

      Натуральный хлев))

      -1
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      Рейтинг: +623

      Sergil 11 минут назад

      Ну тут Спартак не Спартак, свиньи не свиньи, но какого хера так вообще делают? По хорошему, отправить жалобу в РФС не помешало бы на стюардов и действия стражей порядка, с таким беспределом нужно бороться. И это еще обошлось без ЧП

      1
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      Рейтинг: +1067

      овертайм 19 минут назад

      как свиней))

      0
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      Рейтинг: +1071

      altezzik 19 минут назад

      Свинопас

      0
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      Рейтинг: +1097

      mahan 19 минут назад

      Идиоты, хорошо, что без ЧП. За это руководство стадиона надо уволить все полностью. И раз не умеют принимать футбольные матчи, дисквалифицировать этот стадион, а матчи переносить в Казань или другие города.

      1
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      Рейтинг: +1378

      Борат 28 минут назад

      стюард как бы намекнул болельщикам спартака,
      что игру придётся досмотреть при любом раскладе)))

      3
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      Рейтинг: +1168

      AZ 31 минуту назад

      Как обезьянки в клетках

      1
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      Рейтинг: +20787

      gol_kak_sokol 34 минуты назад

      Силовики рулят во всем, люди - мусор.

      0
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      Рейтинг: +2198

      InterMilLano1908 38 минут назад

      Мне кажется что руководство Спартака же и куярит своих же болел через мусоров

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