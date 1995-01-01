Месси может пропустить месяц из-за травмы бедра

Что с Лео происходит? Без него Барса не Барса.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время не поможет своей команде.
По информации El Chiringuito TV, сроки восстановления аргентинца после травмы могут составить месяц.
Сообщается, что у 32-летнего футболиста диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.
- Месси пропустил начало сезона из-за повреждения икроножной мышцы.
- В активе форварда в текущей кампании три матча и один ассист.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».