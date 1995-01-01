Месси может пропустить месяц из-за травмы бедра

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время не поможет своей команде.

По информации El Chiringuito TV, сроки восстановления аргентинца после травмы могут составить месяц.

Сообщается, что у 32-летнего футболиста диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.