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    Месси может пропустить месяц из-за травмы бедра

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время не поможет своей команде.

    По информации El Chiringuito TV, сроки восстановления аргентинца после травмы могут составить месяц.

    Сообщается, что у 32-летнего футболиста диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.

    • Месси пропустил начало сезона из-за повреждения икроножной мышцы.
    • В активе форварда в текущей кампании три матча и один ассист.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +246

      Red-Green_fan 33 минуты назад

      Что с Лео происходит? Без него Барса не Барса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      DyadyaWel 37 минут назад

      Так это радостная новость.

      1
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      Рейтинг: +246

      Red-Green_fan > DyadyaWel 32 минуты назад

      Странно такое слышать от фаната Барселоны. Или я ошибаюсь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Joni10 39 минут назад

      Вальверде может спокойно идти писать бумагу по собственному(((

      0
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