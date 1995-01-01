Сулейманов, Чалов и Максименко – в заявке молодежной сборной России на матчи с Польшей и Эстонией

Данил Круговой (ФК «Рубин»)
ну я конечно понимаю что слова зенит не существует, а зенит это на самом деле Рубин.
но весело
Тренерский штаб молодежной сборной России озвучил состав команды на ближайшие отборочные матчи Евро-2021.
В список вошли 23 футболиста.
Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Данил Круговой (ФК «Рубин»)
Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)
Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).
- Россия сыграет с Польшей 11 октября в Екатеринбурге.
- Матч с Эстонией пройдет в Пярну 15 октября.
- После двух матчей Россия занимает в группе третье место с 4 очками.