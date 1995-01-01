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    Сулейманов, Чалов и Максименко – в заявке молодежной сборной России на матчи с Польшей и Эстонией

    Тренерский штаб молодежной сборной России озвучил состав команды на ближайшие отборочные матчи Евро-2021.

    В список вошли 23 футболиста.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Данил Круговой (ФК «Рубин»)

    Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

    • Россия сыграет с Польшей 11 октября в Екатеринбурге.
    • Матч с Эстонией пройдет в Пярну 15 октября.
    • После двух матчей Россия занимает в группе третье место с 4 очками.

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      Фанат Рубина 5 минут назад

      Данил Круговой (ФК «Рубин»)

      ну я конечно понимаю что слова зенит не существует, а зенит это на самом деле Рубин.
      но весело

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