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    «Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро

    Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.

    «Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассматриваемым клубом – с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера – норм регламента», – говорится в заявлении федерации.

    • По правилам ФИФА клуб не имеет права вести без разрешения переговоры с чужим футболистом, если до конца его контракта не осталось меньше шести месяцев.
    • Гризманн перешел в каталонский клуб в июле из «Атлетико» после пяти лет выступлений. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.

    Тайные переговоры, срыв трансферов – все это «Барселона» на рынке

    Источник: Cadena SER

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