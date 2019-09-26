«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро

Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.

«Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассматриваемым клубом – с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера – норм регламента», – говорится в заявлении федерации.

По правилам ФИФА клуб не имеет права вести без разрешения переговоры с чужим футболистом, если до конца его контракта не осталось меньше шести месяцев.

Гризманн перешел в каталонский клуб в июле из «Атлетико» после пяти лет выступлений. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.

Тайные переговоры, срыв трансферов – все это «Барселона» на рынке