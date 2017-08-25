Тайные переговоры, срыв трансферов – все это «Барселона» на рынке

Самый неприятный клуб в период закупочной кампании.

По правилам ФИФА клуб не имеет права вести без разрешения переговоры с чужим футболистом, если до конца его контракта не осталось меньше шести месяцев. При этом предварительные переговоры между клубом и футболистом о трансфере – обычная практика в современном футболе. Главное в этом вопросе не афишировать их и не бить по репутации клуба, с чьим игроком идет общение.

Хуже всех с в Европе правила этикета соблюдает «Барселона» – каталонцы раз за разом встревают в трансферные скандалы, тайно ведя переговоры с чужими футболистами. При этом «Барса» делает это осознанно, и практически не стесняясь.

Даже больше – трансферная стратегия «Барселоны» основана на том, что клуб манипулирует потенциальными футболистами и игнорирует репутацию и желания других команд. К тому же «Барса» давит на игроков через его окружение, агентов, прессу и подключает своих футболистов для переговоров.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. Он принимает ключевые решения внутри клуба.

Естественно, такое отношение часто приводит к скандалам, ссорам между клубами и бойкотам футболистов своих текущих клубов ради перехода. Именно к таким последствиям привели переговоры «Барсы» с Усманом Дембеле, которого они купили у дортмундской «Боруссии».

Летом 2017-го Дембеле вышел из отпуска и спокойно готовился к новому сезону. Но тут за игроком пришла «Барселона». Информация о тайных переговорах и манипуляциях «Барсы» не просачивалась, но Дембеле вел себя максимально странно. Как только «Боруссия» отклонила первое предложение каталонцев, Дембеле отписался от клубного аккаунта в твиттере и грозно отворачивался от фотоаппарата на общекомандном снимке.

В итоге Дембеле объявил клубу бойкот: игнорировал тренировки и не отвечал на звонки. «Боруссия» психанула и отпустила футболиста. За этот поступок француза сильно критиковали – даже тренер сборной Дидье Дешам осудил игрока. А сам Дембеле сказал, что ни о чем не жалеет и поступил бы так же, если отмотать время назад.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 25, 2017

Еще одна грязная история произошла прошлым летом, когда «Барса» прямо из-под носа у «Ромы» увела футболиста. Тогда римский клуб договорился о трансфере Малкома за 36 миллионов евро и даже согласовал с ним условия контракта.

«Рома» настолько была уверена в трансфере игрока, что официально объявила о сделке в твиттере. Игроку только оставалось прилететь и пройти медосмотр. Футболист уже был готов вылетать в Рим. Фанаты собрались в аэропорту встречать новичка. И тут «Барсе» срочно понадобился Малком, и она в последний момент перебила предложение «Ромы». Руководству «Бордо» было все равно, куда уйдет их игрок (главное – больше получить), поэтому рейс футболиста был отменен.

Все закончилось плевком в сторону «Ромы» и не особо нужным трансфером для «Барселоны». Спортивный директор римского клуба Мончи тогда сильно расстроился: «Барселона продавливала сделку и не собиралась отступать. А в «Бордо» ждали нового улучшенного предложения. Я сказал, что с нас хватит. Мы вышли из переговоров, так как их превратили в аукцион».

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 25, 2018

Мончи не стал открыто критиковать «Барселону» и больше злился на беспринципность «Бордо». А вот президент «Тулузы» Оливье Сардан открыто осуждал каталонский клуб за их подлое поведение.

Краткая предыстория: «Барса» долго вела тайные переговоры с Жан-Клером Тодибо. В первые же дни января, когда у игрока осталось полгода по контракту с «Тулузой», «Барселона» объявила о трансфере футболиста.

Президент «Тулузы» рассказывал, что узнал о сделке из прессы, и отметил, что формально «Барселона» ничего не нарушила, но в целом поступила мерзко:

«Большие клубы так себя не ведут. Они объявили, что 1 июля Тодибо будет играть за них, но жизнь полна сюрпризов, за 6 месяцев может случиться многое. Понятно, что частично мы сами виноваты – не предложили игроку контракт. Но это его первый сезон на взрослом уровне, мы хотели, чтобы он набрался опыта. Есть топ-клубы, а есть те, кто воспитывает для них игроков. Тодибо – качественный игрок, но я не думаю, что «Барселона» будет хорошим вариантом для него в нынешний момент».

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2019

Другая трансферная манипуляция «Барсы» – история перехода Филиппе Коутиньо. Каталонцы на протяжении полутора лет пытались подписать бразильца и применяли разные ухищрения. «Ливерпуль» не собирался отпускать игрока, но руководство «Барселоны» знало, что Коутиньо мечтает играть за них, и давила на него.

В один момент бразильцу было поставлено условие: либо он переходит прямо сейчас, либо никогда. До скандалов не дошло, но Коутиньо всем видом показывал, что хочет уйти из «Ливерпуля». Футболист пропускал матчи предсезонной подготовки, тренировки и игры начавшегося сезона АПЛ. Клопп защищал игрока и объяснял его отсутствие травмой спины. Хотя тренер сборной Бразилии Тите говорил, что с ним все в порядке: Коутиньо даже сыграл тогда за национальную команду.

В итоге бразилец никуда не ушел летом, но давление со стороны «Барсы» продолжалось. Они подключили его приятелей, Суареса и Паулиньо, которые убеждали футболиста перейти к ним как можно скорее. Зимой «Ливерпуль» все-таки отпустил Коутиньо. И совсем об этом не пожалел – без бразильца клуб вышел на топ-уровень и дважды сыграл в финале Лиги чемпионов (один даже выиграл).

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2018

Самый свежий пример кулуарных махинаций «Барсы» – сага с Антуаном Гризманном, которая продолжается до сих пор. Каталонцы вели переговоры с французом еще полтора год назад. Гризманн даже снялся в фильме компании Жерара Пике, который был посвящен его сомнениям насчет ухода из «Атлетико».

Спустя год ситуация повторилась: Гризманн снова захотел в «Барсу». Француз рассказал боссам «Атлетико» о желании уйти только в середине мая. Хотя договорился с «Барселоной» еще в марте – как раз после вылета из Лиги чемпионов. Контрактные условия «Барса» и Гризманн обсуждали вообще в феврале.

Мадридский клуб настолько взбесило поведение «Барселоны», что они открыто раскритиковали конкурента: «Барселона» и игрок не уважают «Атлетико» и всех его болельщиков. Мы хотим выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно «Барселоны» – за то, что побуждала игрока разорвать договорные отношения с «Атлетико» по ходу сезона, при этом «Атлетико» играл не только матч Лиги чемпионов против «Ювентуса», но и боролся за титул Ла Лиги против самой «Барселоны». По нашему мнению, это нарушает защищенные периоды переговоров с игроками и влияет на основные правила, определяющие целостность всех спортивных соревнований, а также наносит урон нашему клубу и его болельщикам».

Вероятно, единственный клуб, который «Барса» не сумела смутить своими схемами, – это «ПСЖ». Несколько лет назад каталонцы без спроса начали переговоры с Марко Верратти, но парижане быстро об этом узнали и дерзко отреагировали. Клуб сразу же организовал интервью с футболистом, в котором его напрямую спросили, верен ли он «ПСЖ». Верратти ответил положительно, и на этом его переговоры с «Барсой» остановились.

Спустя полгода каталонцы переключились на другого парижского полузащитника – Адриана Рабьо. Президент «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, узнав об этом, поступил очень просто: позвонил в ФИФА и намекнул, что «Барса играет грязно. Интерес каталонцев быстро остыл.

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Главная ирония (а, возможно, справедливость и карма) в том, что все нечистые трансферы «Барселоны» в итоге проваливались. Дембеле постоянно нарушает режим и бесит всех в клубе. Тодибо – в глубоком резерве. Коутиньо не оправдал ожиданий, сейчас клуб не против продать бразильца. Малком просто оказался не нужен: весь сезон просидел на скамейке. Трансфер Гризманна вообще может не состояться как раз из-за некорректного поведения «Барсы».

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Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер

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