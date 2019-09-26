ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best

Да уж крестики конечно железное доказательство! ))
ФИФА предоставила доказательства того, что капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года в премии The Best.
Организация обнародовала форму для голосования, которую подписал Баррера. На документе есть печать Федерации футбола Никарагуа. В бюллетене указано, что Баррера отдал пять очков Месси, три – форварду «Ливерпуля» Садио Мане и один балл – нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Ранее Баррера заявил, что ФИФА сфальсифицировала его голос за Месси при выборе лучшего игрока года. Также о подлоге сообщил главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич.
- В итоговом голосовании занявший вторую строчку защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отстал от Месси на 8 очков.