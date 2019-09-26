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    ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best

    ФИФА предоставила доказательства того, что капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года в премии The Best.

    Организация обнародовала форму для голосования, которую подписал Баррера. На документе есть печать Федерации футбола Никарагуа. В бюллетене указано, что Баррера отдал пять очков Месси, три – форварду «Ливерпуля» Садио Мане и один балл – нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Ранее Баррера заявил, что ФИФА сфальсифицировала его голос за Месси при выборе лучшего игрока года. Также о подлоге сообщил главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич.
    • В итоговом голосовании занявший вторую строчку защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отстал от Месси на 8 очков.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6986

      ufos73 6 минут назад

      Да уж крестики конечно железное доказательство! ))

      0
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      Рейтинг: +6108

      FanatSerj 14 минут назад

      Одно понятно, что тут кто то пи.... балабол это точно ))

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