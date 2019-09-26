ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best

ФИФА предоставила доказательства того, что капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года в премии The Best.

Организация обнародовала форму для голосования, которую подписал Баррера. На документе есть печать Федерации футбола Никарагуа. В бюллетене указано, что Баррера отдал пять очков Месси, три – форварду «Ливерпуля» Садио Мане и один балл – нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.