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    Mundo Deportivo: «ПСЖ» предложит Неймару новый контракт

    «ПСЖ» намерен продлить контракт с нападающим Неймаром, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le10Sport.

    По информации источника, спортивный директор клуба Леонардо планирует в ближайшее время начать переговоры с футболистом о заключении нового соглашения.

    • Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • Минувшим летом бразилец хотел вернуться в «Барселону», но стороны не договорились о деталях трансфера.
    • Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4225

      серега кашин 45 минут назад

      очередная мыльная опера по отмыванию денег

      0
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    • ...
      Рейтинг: +890

      mig28 52 минуты назад

      Не успели обрадоваться, что закончились разговоры про переход в барсу, так теперь новая сага

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Dimk0 1 час назад

      Началось....

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