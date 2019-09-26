Mundo Deportivo: «ПСЖ» предложит Неймару новый контракт

«ПСЖ» намерен продлить контракт с нападающим Неймаром, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, спортивный директор клуба Леонардо планирует в ближайшее время начать переговоры с футболистом о заключении нового соглашения.