Mundo Deportivo: «ПСЖ» предложит Неймару новый контракт

очередная мыльная опера по отмыванию денег
«ПСЖ» намерен продлить контракт с нападающим Неймаром, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le10Sport.
По информации источника, спортивный директор клуба Леонардо планирует в ближайшее время начать переговоры с футболистом о заключении нового соглашения.
- Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- Минувшим летом бразилец хотел вернуться в «Барселону», но стороны не договорились о деталях трансфера.
- Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.