Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч

Найден виновный в краже часов нападающего «Ниццы» Каспера Дольберга, сообщает France-Presse.

По информации источника, аксессуар стоимостью 70 тысяч евро украл одноклубник датчанина Ламин Диаби.

18-летний француз признался в совершении преступления, а также извинился перед «Ниццей» и Дольбергом, обязавшись возместить ущерб пострадавшему партнeру по команде.

Клуб возбудил дисциплинарное дело в отношении Диаби. Ему грозят санкции вплоть до расторжения контракта.