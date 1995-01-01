Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч

Дзюба помнится в юности тоже лопатники у игроков основы Спартака порезал. И ничего - в такого игрочища вырос. Всем молодым свойственно ошибаться.
Найден виновный в краже часов нападающего «Ниццы» Каспера Дольберга, сообщает France-Presse.
По информации источника, аксессуар стоимостью 70 тысяч евро украл одноклубник датчанина Ламин Диаби.
18-летний француз признался в совершении преступления, а также извинился перед «Ниццей» и Дольбергом, обязавшись возместить ущерб пострадавшему партнeру по команде.
Клуб возбудил дисциплинарное дело в отношении Диаби. Ему грозят санкции вплоть до расторжения контракта.
- Инцидент произошел 16 сентября в раздевалке во время тренировки.
- Диаби – воспитанник «Ниццы».
- Дольберг перешел во французский клуб минувшим летом из «Аякса» за 20,5 миллиона евро.