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    Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч

    Найден виновный в краже часов нападающего «Ниццы» Каспера Дольберга, сообщает France-Presse.

    По информации источника, аксессуар стоимостью 70 тысяч евро украл одноклубник датчанина Ламин Диаби.

    18-летний француз признался в совершении преступления, а также извинился перед «Ниццей» и Дольбергом, обязавшись возместить ущерб пострадавшему партнeру по команде.

    Клуб возбудил дисциплинарное дело в отношении Диаби. Ему грозят санкции вплоть до расторжения контракта.

    • Инцидент произошел 16 сентября в раздевалке во время тренировки.
    • Диаби – воспитанник «Ниццы».
    • Дольберг перешел во французский клуб минувшим летом из «Аякса» за 20,5 миллиона евро.

    Источник: France-Presse

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3946

      Lester84 27 минут назад

      Дзюба помнится в юности тоже лопатники у игроков основы Спартака порезал. И ничего - в такого игрочища вырос. Всем молодым свойственно ошибаться.

      0
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      Рейтинг: +8608

      DeStar 28 минут назад

      ясно, свой воспитанник, который вырос в гетто но благодаря своему характеру и упорной работе попал в основную команду, но закидоны уличные остались)

      0
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      Рейтинг: +32785

      portero 1 час назад

      Вот дурачек , прямо Шура Балаганов....

      0
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      Рейтинг: +1401

      Борат 1 час назад

      Чета Дзюба и Быстров вспомнились)))

      3
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      Рейтинг: +1261

      Karpathian 1 час назад

      Днольберг тоже удумал где котлы за 70 кусков оставлять _)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2204

      InterMilLano1908 1 час назад

      Негры че с них взять

      6
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