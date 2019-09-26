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    «Он вернулся». Радимов опубликовал фото с Кокориным с тренировки «Зенита-2»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в инстаграме совместное фото с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который 17 сентября освободился из колонии по УДО.

    «Он вернулся», – говорится в подписи к фото, сделанного на тренировке команды Радимова.

    • Ранее Кокорину было официально отказано в регистрации как футболисту «Зенита» на осеннюю часть чемпионата России.
    • 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.

    text

    Публикация от text (@radimov02)

    Источник: инстаграм Владислава Радимова

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +930

      Genz 9 минут назад

      Можно групешник устроить. Поменяться Булановой с Дарьей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Sviro 42 минуты назад

      Плохой фотошоп. Нахера?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2927

      САДЫЧОК 1 час назад

      Главное ,чтобы обратно не вернулся !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1475

      Фанат Рубина > САДЫЧОК 41 минуту назад

      согласен можно марафону или 1хбету даже линию открыть на то как скоро или не скоро рецедевист а.а. кокрин попадет обратно в сизо или колонию, но теперь уже строгового режима а не в дет сад

      0
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      Рейтинг: +1388

      Борат 1 час назад

      надо было на корточках сфотографироваться

      3
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      Рейтинг: +681

      Mister_Tomsk > Борат 1 час назад

      в каждой бочке затычка?

      0
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      Рейтинг: +522

      Серёга Краснодарский > Mister_Tomsk 2 минуты назад

      не затычка а ...вно собачье

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