«Он вернулся». Радимов опубликовал фото с Кокориным с тренировки «Зенита-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в инстаграме совместное фото с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который 17 сентября освободился из колонии по УДО.

«Он вернулся», – говорится в подписи к фото, сделанного на тренировке команды Радимова.

Ранее Кокорину было официально отказано в регистрации как футболисту «Зенита» на осеннюю часть чемпионата России.

17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

вышли на свободу по УДО. Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.