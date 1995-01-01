«Ювентус» в твиттере перепутал футбольный «Локомотив» с хоккейным

После игры смеятся будем, ибо может случиться, как разгром так и сенсация.
Пресс-служба «Ювентуса» допустила ошибку в анонсе продаж туристических пакетов, включающих в себя билеты на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Сотрудники туринского клуба отметили в твиттере хоккейный «Локомотив» вместо футбольного. Через некоторое время оплошность исправили.
- Матч «Локомотив» – «Ювентус» состоится 6 ноября.
- Игра на «РЖД Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.
- Россияне стартовали в ЛЧ с победы над «Байером», а итальянцы – с ничьей в поединке с «Атлетико».