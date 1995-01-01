«Ювентус» в твиттере перепутал футбольный «Локомотив» с хоккейным

Пресс-служба «Ювентуса» допустила ошибку в анонсе продаж туристических пакетов, включающих в себя билеты на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Сотрудники туринского клуба отметили в твиттере хоккейный «Локомотив» вместо футбольного. Через некоторое время оплошность исправили.