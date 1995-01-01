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    «Ювентус» в твиттере перепутал футбольный «Локомотив» с хоккейным

    Пресс-служба «Ювентуса» допустила ошибку в анонсе продаж туристических пакетов, включающих в себя билеты на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

    Сотрудники туринского клуба отметили в твиттере хоккейный «Локомотив» вместо футбольного. Через некоторое время оплошность исправили.

    • Матч «Локомотив» – «Ювентус» состоится 6 ноября.
    • Игра на «РЖД Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.
    • Россияне стартовали в ЛЧ с победы над «Байером», а итальянцы – с ничьей в поединке с «Атлетико».

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32785

      portero 17 минут назад

      После игры смеятся будем, ибо может случиться, как разгром так и сенсация.

      0
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      Рейтинг: +690

      Mister_Tomsk 20 минут назад

      КТО МЫ? МЫ ПАРАВОЗЫ, ВСЕХ ПЕРЕДАВИМ! ВКЛЮЧАЯ НАВОЗЫ, А КТО НАВОЗ? ЭТО СПАРТАК, ДАВИМ, ДАВИЛИ И БУДЕМ ВОТ ТАК!

      0
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      Рейтинг: +42

      david17 21 минуту назад

      Ну перепутали и что дальше? Вот трагедия!

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      Рейтинг: +38

      саня ле 32 минуты назад

      перепутали.играйте в хоккей с локо.посмотреть игру Криша на льду.

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      Рейтинг: +11

      Gadget_90 > саня ле 29 минут назад

      Там моур пока справляется за всех))

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      Рейтинг: +3384

      dinar7777dinar 39 минут назад

      Бестолковые. Долго буду ржать если эти убогие потеряют очки с локо . Удачи локо .

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      Рейтинг: +1184

      Dizayner > dinar7777dinar 36 минут назад

      привет гранаде чучело

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      Рейтинг: +11

      Gadget_90 > Dizayner 30 минут назад

      гранаду бы на тебя ещё раз натравить, умник

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