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    «Монако» может пригласить Спаллетти на пост главного тренера

    Лучано Спаллетти может возглавить «Монако», сообщает Calciomercato.

    По информации источника, руководство монегасков рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены для Леонарду Жардима.

    Также в услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Фиорентина».

    У Спаллетти есть действующий контракт с «Интером», который рассчитан до 2021 года. Тренер покинул миланский клуб по окончании прошлого сезона, но продолжает получать зарплату в размере 4,5 миллиона евро.

    • «Монако» в пяти стартовых турах Лиги 1 набрал два очка.
    • Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.
    • Руководство монегасков собирается обсудить будущее Жардима в октябре во время паузы на матчи сборных.

    «Монако» показывает, как не надо тратить 140 миллионов. Пропускает больше всех в лиге, упускает победы, идет на 19-м месте

    Источник: Calciomercato

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    16.09.2019 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1260

      Борат 56 минут назад

      Хороший вариант для монаки, но не факт, что спалл туда впишется!

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