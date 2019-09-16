«Монако» может пригласить Спаллетти на пост главного тренера

Лучано Спаллетти может возглавить «Монако», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство монегасков рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены для Леонарду Жардима.

Также в услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Фиорентина».

У Спаллетти есть действующий контракт с «Интером», который рассчитан до 2021 года. Тренер покинул миланский клуб по окончании прошлого сезона, но продолжает получать зарплату в размере 4,5 миллиона евро.

«Монако» в пяти стартовых турах Лиги 1 набрал два очка.

Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.

Руководство монегасков собирается обсудить будущее Жардима в октябре во время паузы на матчи сборных.

«Монако» показывает, как не надо тратить 140 миллионов. Пропускает больше всех в лиге, упускает победы, идет на 19-м месте