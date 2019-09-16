«Монако» может пригласить Спаллетти на пост главного тренера

Хороший вариант для монаки, но не факт, что спалл туда впишется!
Лучано Спаллетти может возглавить «Монако», сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство монегасков рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены для Леонарду Жардима.
Также в услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Фиорентина».
У Спаллетти есть действующий контракт с «Интером», который рассчитан до 2021 года. Тренер покинул миланский клуб по окончании прошлого сезона, но продолжает получать зарплату в размере 4,5 миллиона евро.
- «Монако» в пяти стартовых турах Лиги 1 набрал два очка.
- Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.
- Руководство монегасков собирается обсудить будущее Жардима в октябре во время паузы на матчи сборных.
«Монако» показывает, как не надо тратить 140 миллионов. Пропускает больше всех в лиге, упускает победы, идет на 19-м месте