«Монако» может уволить Жардима в октябре

Ждем Леню в октябре в Монако?))) Или все же Венгер пойдет туда? что более вероятно.
В следующем месяце руководство «Монако» планирует обсудить будущее главного тренера команды Леонарду Жардима.
По информации Get French Football News, вопрос с возможным увольнением португальского специалиста будет рассматриваться во время паузы на матчи сборных, которая намечена на период с 7 по 19 октября.
- Монегаски в пяти стартовых турах Лиги 1 набрали два очка.
- Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.
- В октябре 2018 года «Монако» уже отправлял Жардима в отставку, но спустя три месяца тот вернулся на пост главного тренера.
Источник: Get French Football News
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