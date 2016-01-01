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    «Монако» может уволить Жардима в октябре

    В следующем месяце руководство «Монако» планирует обсудить будущее главного тренера команды Леонарду Жардима.

    По информации Get French Football News, вопрос с возможным увольнением португальского специалиста будет рассматриваться во время паузы на матчи сборных, которая намечена на период с 7 по 19 октября.

    • Монегаски в пяти стартовых турах Лиги 1 набрали два очка.
    • Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.
    • В октябре 2018 года «Монако» уже отправлял Жардима в отставку, но спустя три месяца тот вернулся на пост главного тренера.

    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +502

      Mister_Tomsk 33 минуты назад

      Ждем Леню в октябре в Монако?))) Или все же Венгер пойдет туда? что более вероятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Олег Слюсарь 50 минут назад

      Шо опять? И в марте вернуть.Тогда хоть Венгера пригласите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      Фанат Рубина 1 час назад

      и назначить АНРИ?
      а потом его уволить и вернуть Жардима?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1700

      SarJr > Фанат Рубина 1 час назад

      и так каждый год. почему бы и да)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1168

      Dizayner > Фанат Рубина 16 минут назад

      откаты нехилые че))))

      0
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