«Монако» может уволить Жардима в октябре

В следующем месяце руководство «Монако» планирует обсудить будущее главного тренера команды Леонарду Жардима.

По информации Get French Football News, вопрос с возможным увольнением португальского специалиста будет рассматриваться во время паузы на матчи сборных, которая намечена на период с 7 по 19 октября.