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    «Монако» показывает, как не надо тратить 140 миллионов. Пропускает больше всех в лиге, упускает победы, идет на 19-м месте


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    Голосов: 1
    Сегодня, 12:35
    Жардима могут уволить второй раз за год.

    «Монако» в последние два сезона – тихий ужас. В прошлом: увольнение Жардима, приглашение Анри, возвращение Жардима и 17 место в чемпионате. В этом – два очка после пяти туров и предпоследняя строчка в таблице.

    Насколько все плохо?

    Летом клуб потратил 140 миллионов – двенадцатый результат по тратам в мире. «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Наполи» и «Боруссия» в это окно потратили меньше.

    В пяти турах «Монако» пропустил 14 голов – больше всех в лиге. Ближайший преследователь по худшему результату «Анже» – у них девять пропущенных, но зато уже есть три победы.

    Первые два тура «Монако» – мрак, мрак (два поражения по 0:3).

    Третий и четвертый тур – вели в счете, но упускали преимущество и оба матча заканчивали со счетом 2:2.

    Пятый тур против «Марселя» – вели 2:0 к 26-й минуте. Спустя 40 минут минут игрового времени пропустил четыре гола и проиграли.

    Проблемы в первых турах можно было списать на травмы и несыгранность. К пятому сыгранности не появилось, но почти все игроки уже в строю. Только посмотрите на имена, которые были в составе на матч с «Марселем»: Фабрегас, Бакайоко, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Слимани, Глик, Головин, Бальде Кейта, Адриен Силва.

    Пока меньше всего вопросов к нападающим Бен-Йеддеру и Слимани – оба забили по три гола, по ходу сезона придя в команду.

    Что обо всем этом говорит главный тренер?

    После поражения от «Лиона» в первом туре:

    «К настрою игроков у меня нет вопросов, они старались изо всех сил. Мы допустили важные ошибки, которые привели к двум пропущенным мячам. Мы недостаточно давили на ворота соперника. Нам не хватало уверенной и эффективной игры в атаке».

    После поражения от «Метца» во втором:

    «Мы шесть недель готовились с командой, но сегодня у нас были новые игроки, и мы должны вписать их в игру команды. Мы должны работать больше и преодолеть трудности.

    После двух-трех поражений может начаться негативный цикл. Но мы постараемся как можно скорее стать конкурентоспособным коллективом».

    После проигрыша «Марселю»:

    «Для нас это непросто, мы допустили много ошибок. Нам нужно быть более бдительными.

    Не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное – что происходит в этом году. Мы много пропускаем, нам нужно работать над этим и наладить игру в обороне, быть более сосредоточенными».

    Французская пресcа пишет, что руководители клуба обсудят будущее Жардима в октябре во время паузы на сборные. Если к этому времени Жардим не исправит ситуацию, его, вероятно, уволят. Во второй раз за год.

    Что говорит Головин

    Перед сезоном: «Попадание в первую пятерку Лиги 1 – будет хорошим результатом. Если взять все наши товарищеские игры в межсезонье, по ощущениям – мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона.

    Думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше. Все понимают, что «Монако» должен нацеливаться на максимальные задачи».

    В интервью, которое записывалось три недели назад:

    «Перешел в «Монако», потому что подумал, что мне будет тяжело сразу идти в такую большую команду, как «Челси» или «Ювентус». Это прямо гранды футбола.

    Даже сейчас – не важно, как мы играем, – я знаю, что сделал правильный выбор. Сейчас у меня нет мыслей о возможном переезде. Еще год, как минимум, я пробуду в «Монако».

    ***

    Удивительно, как с одними и теми же руководителями и с тем же тренером, команда пару лет назад выигрывала Лигу 1 и доходила до полуфинала ЛЧ, а сейчас бултыхается на дне таблицы, не участвуя в еврокубках.

    Следующие четыре матча до международного перерыва – против «Реймса», «Ниццы», «Бреста» и «Монпелье». Не считая «Ниццы», все клубы скромные и идут во второй половине таблицы. У команды с Жардимом есть все шансы исправить ситуацию.

    А вообще, в Лиге 1 в принципе весело:

    Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8268

      Cules2013 1 минуту назад

      Для меня всё закономерно.
      1. Жардим исчерпал себя как тренер Монако, а некоторые игроки уже не достойны играть в команде. Такое может случиться с каждым. Луис Энрике брал ЛЧ с Барсой, кучу внутренних трофеев, признавался лучшим тренером года. В итоге ушёл под критику о невразумительных результатах и плохой игре в обороне. Принял сборную Испании - и нормально всё пошло. Там в итоге личные дела вмешались и пришлось уйти. Как последний сезон Клопп провёл в БД будто-бы тоже все забыли. И как теперь у него всё круто в Ливерпуле. Нужно знать, когда пора сменить обстановку. Жардим сам виноват, что сначала дождался, когда его уволят, а потом ещё и решил вернуться снова в развалившуюся команду.
      2. Монако много продаёт игроков, но хорошей замены им не берёт. Ничего личного, но разве Головин замена Бернарду Силвы или кто вот должен заменить мега-крутого Мбаппе? Такого калибра игроков в Монако нет. То Монако собирал сбитых лётчиков вроде Йоветича, то вообще полагался на молодёжь. И вот в последние ТО кто пришёл в команду? Опять старики вроде Фабрегаса или сбитые лётчики типа Бакайоко. На них не результата не добудешь, ни морально-волевых качеств они команде не добавят.
      3. А в защите кто играет? Почти все покупки в ТО в линию атаки. Центр обороны Глик-Налдо или Глик-Раджи - это просто курам на смех. Пенсионеры не первой свежести, которые и по молодости не были образцом надёжности. Вы посмотрите, какой проходной двор у монегасков в защите уже 3 год подряд. Оттуда и способность пропустить 3 или 4 мяча даже от самого последнего аутсайдера.

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