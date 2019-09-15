«Монако» показывает, как не надо тратить 140 миллионов. Пропускает больше всех в лиге, упускает победы, идет на 19-м месте

Жардима могут уволить второй раз за год.

«Монако» в последние два сезона – тихий ужас. В прошлом: увольнение Жардима, приглашение Анри, возвращение Жардима и 17 место в чемпионате. В этом – два очка после пяти туров и предпоследняя строчка в таблице.

Насколько все плохо?

Летом клуб потратил 140 миллионов – двенадцатый результат по тратам в мире. «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Наполи» и «Боруссия» в это окно потратили меньше.

В пяти турах «Монако» пропустил 14 голов – больше всех в лиге. Ближайший преследователь по худшему результату «Анже» – у них девять пропущенных, но зато уже есть три победы.

Первые два тура «Монако» – мрак, мрак (два поражения по 0:3).

Третий и четвертый тур – вели в счете, но упускали преимущество и оба матча заканчивали со счетом 2:2.

Пятый тур против «Марселя» – вели 2:0 к 26-й минуте. Спустя 40 минут минут игрового времени пропустил четыре гола и проиграли.

Dur dur ce début de saison pour l'AS Monaco :



0-3 vs Lyon

0-3 vs Metz

2-2 vs Nîmes

2-2 vs Strasbourg

3-4 vs Marseille



2 points après 5 journées (19e).



14 buts encaissés (2,8 par match) : pire défense d'Europe. pic.twitter.com/zf6KvKt3xW — Actu Foot (@ActuFoot_) September 15, 2019

Проблемы в первых турах можно было списать на травмы и несыгранность. К пятому сыгранности не появилось, но почти все игроки уже в строю. Только посмотрите на имена, которые были в составе на матч с «Марселем»: Фабрегас, Бакайоко, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Слимани, Глик, Головин, Бальде Кейта, Адриен Силва.

Пока меньше всего вопросов к нападающим Бен-Йеддеру и Слимани – оба забили по три гола, по ходу сезона придя в команду.

Что обо всем этом говорит главный тренер?

После поражения от «Лиона» в первом туре:

«К настрою игроков у меня нет вопросов, они старались изо всех сил. Мы допустили важные ошибки, которые привели к двум пропущенным мячам. Мы недостаточно давили на ворота соперника. Нам не хватало уверенной и эффективной игры в атаке».

После поражения от «Метца» во втором:

«Мы шесть недель готовились с командой, но сегодня у нас были новые игроки, и мы должны вписать их в игру команды. Мы должны работать больше и преодолеть трудности.

После двух-трех поражений может начаться негативный цикл. Но мы постараемся как можно скорее стать конкурентоспособным коллективом».

После проигрыша «Марселю»:

«Для нас это непросто, мы допустили много ошибок. Нам нужно быть более бдительными.

Не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное – что происходит в этом году. Мы много пропускаем, нам нужно работать над этим и наладить игру в обороне, быть более сосредоточенными».

Французская пресcа пишет, что руководители клуба обсудят будущее Жардима в октябре во время паузы на сборные. Если к этому времени Жардим не исправит ситуацию, его, вероятно, уволят. Во второй раз за год.

Что говорит Головин

Перед сезоном: «Попадание в первую пятерку Лиги 1 – будет хорошим результатом. Если взять все наши товарищеские игры в межсезонье, по ощущениям – мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона.

Думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше. Все понимают, что «Монако» должен нацеливаться на максимальные задачи».

В интервью, которое записывалось три недели назад:

«Перешел в «Монако», потому что подумал, что мне будет тяжело сразу идти в такую большую команду, как «Челси» или «Ювентус». Это прямо гранды футбола.

Даже сейчас – не важно, как мы играем, – я знаю, что сделал правильный выбор. Сейчас у меня нет мыслей о возможном переезде. Еще год, как минимум, я пробуду в «Монако».

***

Удивительно, как с одними и теми же руководителями и с тем же тренером, команда пару лет назад выигрывала Лигу 1 и доходила до полуфинала ЛЧ, а сейчас бултыхается на дне таблицы, не участвуя в еврокубках.

Следующие четыре матча до международного перерыва – против «Реймса», «Ниццы», «Бреста» и «Монпелье». Не считая «Ниццы», все клубы скромные и идут во второй половине таблицы. У команды с Жардимом есть все шансы исправить ситуацию.

А вообще, в Лиге 1 в принципе весело:

Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах