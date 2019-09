«Монако» показывает, как не надо тратить 140 миллионов. Пропускает больше всех в лиге, упускает победы, идет на 19-м месте

«Монако» в последние два сезона – тихий ужас. В прошлом: увольнение Жардима, приглашение Анри, возвращение Жардима и 17 место в чемпионате. В этом – два очка после пяти туров и предпоследняя строчка в таблице.

Летом клуб потратил 140 миллионов – двенадцатый результат по тратам в мире. «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Наполи» и «Боруссия» в это окно потратили меньше.

В пяти турах «Монако» пропустил 14 голов – больше всех в лиге. Ближайший преследователь по худшему результату «Анже» – у них девять пропущенных, но зато уже есть три победы.

Первые два тура «Монако» – мрак, мрак (два поражения по 0:3).

Третий и четвертый тур – вели в счете, но упускали преимущество и оба матча заканчивали со счетом 2:2.

Пятый тур против «Марселя» – вели 2:0 к 26-й минуте. Спустя 40 минут минут игрового времени пропустил четыре гола и проиграли.

