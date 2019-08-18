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  • Медведев – о матче с «Ахматом»: «Судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры»

Медведев – о матче с «Ахматом»: «Судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры»

18 августа 2019, 07:18
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейство матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве после удаления Ризвана Уциева.

«Вынуждены обращаться к фразе классика — «А судьи кто?». Обидно, что в интересной и напряжeнной игре судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры. Если смотреть на два незасчитанных гола «Зенита», то в первом случае из двух зол для «Ахмата» выбрали меньшее — красную карточку. А во втором голе с положения вне игры, то это классический гол с забеганием Эмилиано Ригони. Там вне игры и не пахло. Видно, что Ригони рванул в момент передачи, офсайда там не было. Обидно, что такой красивый гол не был засчитан.

Мы ещe не решили, будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Алексея Матюнина. Любой может посмотреть, что это объективная реальность зрительских ощущений. Судей надо готовить, знаю, что в РПЛ и в РФС думаю над этим. Нужно ввести систему, чтобы судьи прогрессировали от молодeжных соревнований до ПФЛ, ФНЛ. Но и нельзя говорить, что у нас нет хороших судей. Так же как и говорить, что нет хороших футболистов. Начало чемпионата показало, что у нас много молодых и талантливых футболистов, которые могут играть на высоком европейском уровне, если будут прогрессировать», – сказал Медведев.

Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Медведев Александр
Комментарии (9)
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arok
1566102247
После каждого проигрыша или ничьи Зенит винит всех и вся. Очень много раз судейство и лажает в вашу пользу, только рыданий больше чем у Питерцев нет ни в одной команде РПЛ.
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subbotaspartak
1566103391
В VIP ложе соответствующие качество и накал, Стюард разливал.
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piligrim1986
1566106680
ну а как же, это зенит, как посмели его так судить?
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anatolich72
1566111085
По жизни зенька живёт на подачках , а тут не дали и бомжики заплакали хором.
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Чец
1566113189
Играть нужно так, чтобы не было претензий к судьям.
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Валерий1965
1566116116
К сожалению нужно забивать ещё больше... Пора бы уже привыкнуть к факту противодействия Зениту. Кстати - суд по комментариям абсолютному большинству это нравится)
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paracetamol
1566121291
С такими судьями хороших футболистов не будет. Молодежь будет думать, что все решено заранее и тупо катать мячик от зарплаты до зарплаты.
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RJM555
1566126130
Ахмат заткнул рот аршавину - эксперту дранному снимал бы лучше девочек на невском
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