Медведев – о матче с «Ахматом»: «Судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейство матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве после удаления Ризвана Уциева.

«Вынуждены обращаться к фразе классика — «А судьи кто?». Обидно, что в интересной и напряжeнной игре судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры. Если смотреть на два незасчитанных гола «Зенита», то в первом случае из двух зол для «Ахмата» выбрали меньшее — красную карточку. А во втором голе с положения вне игры, то это классический гол с забеганием Эмилиано Ригони. Там вне игры и не пахло. Видно, что Ригони рванул в момент передачи, офсайда там не было. Обидно, что такой красивый гол не был засчитан.

Мы ещe не решили, будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Алексея Матюнина. Любой может посмотреть, что это объективная реальность зрительских ощущений. Судей надо готовить, знаю, что в РПЛ и в РФС думаю над этим. Нужно ввести систему, чтобы судьи прогрессировали от молодeжных соревнований до ПФЛ, ФНЛ. Но и нельзя говорить, что у нас нет хороших судей. Так же как и говорить, что нет хороших футболистов. Начало чемпионата показало, что у нас много молодых и талантливых футболистов, которые могут играть на высоком европейском уровне, если будут прогрессировать», – сказал Медведев.

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