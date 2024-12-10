Кастаньо пожаловался, что судьи не свистят фолы на Кордобе

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо прокомментировал судейство в матчах команды.
«Не кажется ли мне, что в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» против Джона Кордобы жестко играли, но судья не замечает на нем фолы? Да, мне кажется, это всегда происходило таким образом.
Джон – один из лучших наших игроков, практически все время на нем совершают фолы, которые в итоге судья не замечает», – сказал Кастаньо.
- Кордоба – 5-й бомбардир сезона РПЛ (8 голов).
- «Краснодар» лидирует в таблице.
- Турнир возобновится 1-2 марта.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов