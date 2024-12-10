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    Кастаньо пожаловался, что судьи не свистят фолы на Кордобе

    Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо прокомментировал судейство в матчах команды.

    «Не кажется ли мне, что в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» против Джона Кордобы жестко играли, но судья не замечает на нем фолы? Да, мне кажется, это всегда происходило таким образом.

    Джон – один из лучших наших игроков, практически все время на нем совершают фолы, которые в итоге судья не замечает», – сказал Кастаньо.

    • Кордоба – 5-й бомбардир сезона РПЛ (8 голов).
    • «Краснодар» лидирует в таблице.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 20:30
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1733853931
    ...сделай себе нарезку единоборств Кордобы в атаке, проследи за его руками и тогда поймёшь, что к чему...
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    NewLife
    1733855299
    Можешь жаловаться в ООН.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733896595
    Аа, на футболиста Зенита наступили при арбитре, и закрыли глаза на чистую красную, а тут типо если с ним плотно играют - то плохо. Кругом двуличные черти
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