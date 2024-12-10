Кастаньо пожаловался, что судьи не свистят фолы на Кордобе

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо прокомментировал судейство в матчах команды.

«Не кажется ли мне, что в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» против Джона Кордобы жестко играли, но судья не замечает на нем фолы? Да, мне кажется, это всегда происходило таким образом.

Джон – один из лучших наших игроков, практически все время на нем совершают фолы, которые в итоге судья не замечает», – сказал Кастаньо.

Кордоба – 5-й бомбардир сезона РПЛ (8 голов).

«Краснодар» лидирует в таблице.

Турнир возобновится 1-2 марта.

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