Дуглас Сантос сравнил жизнь в России и Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил Россию и Бразилию.
«Образ жизни [в России] очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод, хотя зимы в России очень красивые.
Еще мне нравится русская кухня: обожаю сырники, и моя семья тоже. Ну и «Зенит» – большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо», – сказал Сантос.
- Осенью бразилец получил паспорт России.
- Дуглас куплен у «Гамбурга» в 2019 году.
- При нем «Зенит» выиграл все сезоны РПЛ.
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