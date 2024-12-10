Дуглас Сантос сравнил жизнь в России и Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил Россию и Бразилию.

«Образ жизни [в России] очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод, хотя зимы в России очень красивые.

Еще мне нравится русская кухня: обожаю сырники, и моя семья тоже. Ну и «Зенит» – большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо», – сказал Сантос.

Осенью бразилец получил паспорт России.

Дуглас куплен у «Гамбурга» в 2019 году.

При нем «Зенит» выиграл все сезоны РПЛ.

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