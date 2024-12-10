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    Дуглас Сантос сравнил жизнь в России и Бразилии

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил Россию и Бразилию.

    «Образ жизни [в России] очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод, хотя зимы в России очень красивые.

    Еще мне нравится русская кухня: обожаю сырники, и моя семья тоже. Ну и «Зенит» – большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо», – сказал Сантос.

    • Осенью бразилец получил паспорт России.
    • Дуглас куплен у «Гамбурга» в 2019 году.
    • При нем «Зенит» выиграл все сезоны РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 20:41
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1733853262
    ...ага, кроме сырников в русской кухне больше и ничего вкусного нету)...
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    alefreddy
    1733854257
    только карнавалов нет и ламбаду не успевают танцевать как на Кубе
    Ответить
    NewLife
    1733855021
    В темное время суток улыбаешься или нет, не видно, тебя вообще не видно. Сколько карнавалов ты посетил в Питере, если вообще что то там посетил. Образ жизни - у нас нет фавел, если не считать питерские помойки, где обитают ваши фанаты))))
    Ответить
    7:1
    1733856330
    да сколько ещё вы будете дублировать одни и те же новости? сегодня уже было https://bombardir.ru/news/755475 и не только это продублировано.
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    BarStep
    1733856995
    Ха, отреагировала только секта.. Ну впрочем как всегда и как всегда тупыми комментами… Деградация
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    serhio80
    1733859955
    Зенит большой гейропейский клуб)
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    САНЁК17
    1733863117
    Сырники? Как можно есть эту ғадость,прочем темнокожее готовят блюда до перегара, сын мой учится в вузе, и он рассказывал, когда темнокожие готовят все дымит, как будто перегорело
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